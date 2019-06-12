У Ярославського розповіли, як харківський аеропорт отримав сертифікат за стандартами ЄС

Компанія-оператор Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського, перша в Україні отримала безстроковий сертифікат відповідності аеродрому найвищим стандартам, які встановлені для аеропортів Європейського союзу Регламенту Єврокомісії щодо забезпечення безпеки польотів та якості обслуговування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

"1 червня 2019 року Державна авіаційна служба України видала сертифікат аеродрому нового зразка оператора Міжнародного аеропорту "Харків" — компанії "Нью Сістемс АМ". Документ підтверджує, що аеропорт відповідає чинним авіаційним нормам і правилам України, які розроблені з урахуванням Регламенту Європейської комісії №139/2014 від 12.02.2014", — йдеться в повідомленні.

Згідно зі стандартами сертифікації за Регламентом Єврокомісії, міжнародний аеропорт "Харків", що знаходиться в управлінні "Нью Системс АМ", буде проходити регулярний аудит для підтвердження відповідності вимогам стандартів Єврокомісії з безпеки, а також підтримувати аеродром, його обладнання та інфраструктуру в тому стані, який відповідає галузевим вимогам для аеропортів ЄС

"Освоївши механізм безстрокової сертифікації аеродромів, Державна авіаційна служба України тим самим зробила найважливіший крок на шляху євроінтеграції вітчизняної індустрії авіаційних перевезень. А також продемонструвала успішний приклад взаємодії регулятора та операторів галузі в процесі впровадження європейських стандартів", — прокоментувала отримання сертифікату "Нью Системс АМ" — компанія-оператор Міжнародного аеропорту "Харків", що входить до групи DCH Олександра Ярославського.

Як відзначили в прес-службі аеропорту, фахівці відділу сертифікації аеродромів Державіаслужби України надали Міжнародного аеропорту "Харків" всю необхідну методичну допомогу, надаючи консультаційну допомогу і сприяння в оформленні необхідних документів протягом всього процесу підготовки до отримання сертифікату з грудня 2018 року.

Міжнародний аеропорт "Харків" – один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх та міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. У 2018 році Міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів у Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселон3, Ріміні і Бургас.

У 2019 році аеропорт Харкова анонсував подальше розширення мережі перельотів поряд із збільшенням числа партнерських авіакомпаній. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягла 3 139, за пасажиропотоком Міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways і багато інших.