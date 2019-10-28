У Ярославського розповіли про авіарейси з Харкова у Вільнюс і Познань

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, вперше у своїй історії поєднав Харків з литовським Вільнюсом і польським містом Познань. Про це повідомили в прес-службі аеропорту.

Інавгураційні вильоти авіалайнерів міжнародного лоукост-авіакомпанії Ryanair з Харкова за двома напрямками відбулися в неділю 27 жовтня.

"Міжнародний аеропорт "Харків" працює над розширенням маршрутної мережі, так і над збільшенням кількості доступних пропозицій, — прокоментував перші вильоти авіалайнерів на нових рейсах зазначив Володимир Васильченко, генеральний директор компанії-оператора Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського. — Ми хочемо, щоб якомога більше людей могли подорожувати з нашого аеропорту, незалежно від того, студенти вони або бізнесмени. Прямі рейси авіакомпанії Ryanair, яка пропонує квитки вартістю від 14,99 євро, — одна з найкращих пропозицій для мандрівників".

Квитки на нові напрямки вже доступні в авіакасах аеропорту, на сайті авіакомпанії Ryanair і в квиткових агентствах. Перший літак з Харкова у Вільнюс полетів 27 жовтня о 9:30, рейси будуть виконуватися по середах і неділях. Тривалість перельоту — одна година 45 хвилин.

Перший літак в Познань вирушив до 22:00. Ці перельоти будуть доступні з харківського аеропорту по четвергах і неділях, час перебування у дорозі — два години 25 хвилин. Таким чином, з цього часу у харків'ян є можливість регулярно літати без пересадок в шість польських міст: крім Познані, з Міжнародного аеропорту "Харків" виконуються регулярні перельоти до Варшави, Катовіце, Гданська, Кракова і Вроцлава.

"Ми раді почати наш зимовий харківський сезон з запуску двох нових маршрутів — у Познань та Вільнюс. Всього цієї зими від Ryanair буде працювати три напрямки перельотів з Харкова, і ми плануємо перевезти 170 тис. пасажирів. Щоб відсвяткувати появу нових рейсів, ми випустили на них акційні квитки від 14,99 євро на подорожі з сьогоднішнього дня і до березня 2020 року. Ціна дійсна до півночі 30 жовтня, тому не зволікайте", — уточнила Ольга Павлонка, менеджер з продажу та маркетингу Ryanair в Центральній і Східній Європі та на Балканах.

"Я дуже радий, що вже четверте місто України пов'язане прямим рейсом зі столицею Литви Вільнюсом, — прокоментував перший рейс з харківського аеропорту Ярославського Марюс Януконіс, надзвичайний і повноважний посол Литви в Україні. — Упевнений, це стане додатковим стимулом для розвитку туризму, сімейних і ділових зв'язків між Литвою і Україною. Тепер литовці зможуть зручно добиратися до другого за величиною міста Харкова України, потужного економічного та культурного центру, а харків'яни отримають можливість ближче познайомитися з Литвою. Коли я вперше, в 2008 році, летів літаком Ryanair, то мріяв, щоб компанія розширила свою мережу і для східних сусідів Європейського Союзу. Сьогодні це стало реальністю".

Ryanair розпочала співпрацю з харківським аеропортом у кінці березня 2019 року. У червні вона запустила пряме регулярне сполучення між Харковом і Краковом. Географія авіаперевізника охоплює більше 2 тисяч напрямків, що з'єднують 239 аеропортів 40 країн.

Міжнародний аеропорт "Харків" – один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому, що їй належить.

Міжнародний аеропорт "Харків" входить у перелік лідерів серед українських аеропортів за інтенсивністю обслуговування зльотів-посадок повітряних суден і кількістю обслуговуваних мандрівників на внутрішніх і міжнародних авіаперельотах. Аеропорт першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського союзу.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways і багато інших.