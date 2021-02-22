У Ярославського підписали меморандум з великим фондом з ОАЕ

У компанії відзначають, що фонд Mubadala виявляв інтерес до співпраці з DCH ще до поїздки офіційної української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським в ОАЕ.

"Раніше, у другій половині січня 2021 р., в Україні за ініціативою фонду Mubadala побувала делегація його представників для переговорів з менеджментом групи DCН, в процесі яких обговорювалося, в тому числі проект меморандуму. Згодом документ було фіналізовано і підписано сторонами 18 лютого поточного року", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті DCH.

Підписаний між Mubadala і української DCH меморандум визначає загальні принципи співробітництва в спільних проектах.