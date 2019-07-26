У Ярославського анонсували нові регулярні авіарейси з Харкова в Київ і Львів

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, в рамках розвитку внутрішнього регулярного авіасполучення анонсував появу нових рейсів на маршрутах "Харків-Київ" і "Харків-Львів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

Як повідомляється, дані маршрути відкриваються в рамках оголошеного розширення співробітництва аеропорту Харкова з лоукост-авіаперевізником SkyUp Airlines, який базує в аеропорт Ярославського одне з своїх повітряних суден - сучасний лайнер Boeing 737-800 NG на 189 пасажирських місць.

"Авіакомпанія SkyUp Airlines почне виконувати прямі рейси між харківським аеропортом і Львовом з 17 жовтня поточного року по четвергах і неділях. Рейси від цього авіаперевізника між Харковом і Києвом відкриються з 25 жовтня поточного року, виконуватимуться по понеділках, середах і п'ятницях", - розповіла про майбутнє розширення маршрутної мережі SkyUp Airlines з Харкова в інші українські міста компанія-оператор Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського.

Ціна квитків на рейси SkyUp Airlines з Харкова в Київ без урахування вартості багажу складе від 498 гривень в одну сторону, перельоти Харків-Львів - від 639 гривень на таких же умовах. Квитки на нових маршрутах вже доступні для придбання на сайті авіакомпанії, у касах аеропорту і квиткових агентствах.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх та міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. У 2019 році аеропорт Харкова анонсував подальше розширення мережі перельотів поряд із збільшенням числа партнерських авіакомпаній. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягла 3 139, по інтенсивності обслуговування зльотів-посадок повітряних суден міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України. У 2019 році міжнародний аеропорт "Харків" першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways і багато інші.