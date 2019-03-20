У Ярославського анонсували нові міжнародні авіарейси з Харкова

Аеропорт розширює мережу регулярних міжнародних авіаперельотів

Міжнародний аеропорт "Харків", що належить групі DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, розширює мережу регулярних міжнародних авіаперельотів, і оголосив про відкриття чотирьох нових міжнародних рейсів у партнерстві з low-cost авіакомпанія SkyUp. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міжнародного аеропорту "Харків".

З 25 травня Харків і Барселона (Іспанія) будуть пов'язані прямим сполученням двічі на тиждень — по середах і суботах, а вартість квитків в одну сторону складе від 3 025 гривень. З 30 травня щотижнево кожного четверга туристам і мандрівникам буде доступний напрямок до Ларнаки (Кіпр) за ціною від 2 346 гривень в одну сторону.

З 2 червня щонеділі з Харкова можна буде літати в Ріміні (Італія), а кожен вівторок і п'ятницю — в Кутаїсі (Грузія). Ціна квитків на ці напрямки починається від 2 617 гривень і від 2 210 гривень відповідно, розповіли у прес-службі міжнародного аеропорту "Харків". Квитки на всі перелічені напрями вже доступні на сайті авіакомпанії.

2 березня Міжнародний аеропорт "Харків" урочисто відкрив регулярне щотижневе повідомлення з Шарджею (Об'єднані Арабські Емірати), а перший рейс був відправлений з повним завантаженням, що свідчить про високу популярність цього напрямку серед мандрівників і туристів. Маршрут Харків-Шарджа обслуговує сучасний лайнер типу Воеіпд 737-800 NG на 189 пасажирських місць. Повітряне судно буде постійно базуватися в аеропорту "Харків".

Міжнародний аеропорт "Харків" – один з ключових інфраструктурних об'єктів харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх та міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників.

У 2018 році міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів у Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас. У 2019 році аеропорт Харкова відкриє нові міжнародні рейси до Кракова, Рим, Мілан і Баку, на внутрішніх авіамаршрутах — переліт Харків–Одеса.

Загальна кількість вильотів в 2018 році досягло 4 653, і в 2019 році продовжить збільшуватися. Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp і багато інших.