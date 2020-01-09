Ярославський виступить на "випускному" магістрів університету Каразіна

Відомий бізнесмен і меценат, власник та президент групи DCH Олександр Ярославський візьме участь в "випускному" магістрів Харківського національного університету імені Каразіна. Про це повідомляє прес-служба університету.

"За традицією, випускників привітають ректор університету Віль Бакіров і запрошені почесні гості. Під час урочистостей з мотиваційною промовою перед випускниками виступить член Наглядової ради, почесний доктор університету Олександр Ярославський", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє прес-служба, Ярославський є членом наглядової ради і почесним доктором ХНУ ім. Каразіна, який відповідно до міжнародного рейтингу The Times Higher Education World University Rankings-2020 визнаний одним з найпрестижніших вузів в Україні.

На урочистостях, які відбудуться в харківському оперному театрі (ХАТОБі) очікують 1321 випускників 20 факультетів та інститутів університету з 75 освітньо-професійних програмам, до яких Ярославський й звернеться з мотиваційною промовою.

Прес-служба ХНУ зазначає, що в цей рік крім дипломів за традиційними спеціальностями, ХНУ вперше випустить магістрів новітніх спеціалізацій, таких як "міжнародна та європейська економічна інтеграція", "стратегічні комунікації та нові медіа", "публічні фінанси", "економічна, соціальна географія і регіональний розвиток ", а також "ландшафтне планування, проектування та землеустрій ", та інші.

На церемонії в ХАТОБі кращих випускників нагородять пам'ятними університетськими медалями за успіхи в навчанні.

Нагадаємо, Олександра Ярославського за вагомий внесок у розвиток міста в 2018 році нагородили званням "Почесний доктор" (Doctor Honoris Causa) Харківського національного університету ім. Каразіна та Харківського національного університету міського господарства ім. Бекетова. А DCH та Харківський тракторний завод (ХТЗ) (який входить до складу групи) підписали меморандум про стратегічне партнерство з ХНУ та Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут".

Крім того, Ярославський оплатив ХНУ ім. Каразіна підписку вартістю близько 1 млн грн за доступ до англомовних наукових видань Оксфордського університету.

На території ХНУ, завдяки фінансуванню бізнесмена, були встановлені пам'ятники Іллі Мечникову, Льву Ландау і Саймону Ковалю і класику української літератури Петру Гулаку-Артемовському. А на території НУГКХ - пам'ятник відомому архітектору Олексію Бекетову, ім'я якого носить вуз.