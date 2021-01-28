Ярославський увійде до складу наглядової ради "Мотор Січі" за підсумками зборів акціонерів 31 січня

На сайті позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ", призначених на 31 січня 2021 р., оприлюднено запропонований до голосування новий склад наглядової ради компанії. Термін повноважень чинної наглядової ради закінчився 30 березня 2020 року.

Про це РБК-Україна стало відомо з тексту бюлетеня для голосування.

В наглядову раду підприємства увійдуть 9 осіб, включаючи 3 незалежних директорів. Інші запропоновані кандидатури висунуті акціонерами компанії.

Україну в новій наглядовій раді ПАТ "Мотор Січ" буде представляти особисто Олександр Ярославський, власник і президент DCН. Компанія МС-4, що відноситься до DCH, є одним з міноритарних акціонерів підприємства.

Від DCH до складу наглядової ради ПАТ "Мотор Січ" також увійдуть представники керівництва управляючої компанії групи Артем Александров, Олександр Чорний, які мають багаторічний досвід роботи в органах корпоративного управління різних компаній.

Ще троє кандидатів до наглядової ради "Мотор Січ" представляють інтереси її китайських акціонерів компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Їх очолить особисто бенефіціар Skyrizon Ван Цзін, міжнародний інвестор, який свого часу ініціював співробітництво китайських інвесторів з ПАТ "Мотор Січ".

Крім нього, китайські акціонери підприємства делегують в наглядова рада Ду Тао, президента компанії Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, який довгі роки працює в авіаційній індустрії. А також Ван Мен - директора з проектування авіаційної двигунобудівної компанії Chongqing Tianjiao Aviation Power Co (Чунцин, КНР), випускницю Кембриджського університету.

В якості незалежних директорів, які не мають акцій ПАТ "Мотор Січ" акціонерам запропоновані Олег Соловйов, доктор технічних наук, має профільне авіаційну освіту та досвід роботи в галузі (ДП "Чугуївський авіазавод"). А також Ван Чжен - упродовж п'яти років є секретарем Ради директорів Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. і Дмитро Танасійчук, закінчив Shanghai Fudan University і володіє значним досвідом зовнішньоекономічної діяльності в індустріальній сфері

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "Мотор Січ" підтримали акціонери, які сумарно володіють понад 80% акцій компанії.

Серед питань порядку зміна наглядової ради, яка зараз сформована колишнім власником двигунобудівного заводу В'ячеславом Богуслаєвим.

Згідно з заявами китайських інвесторів їх протягом майже п'яти років не допускають до управління ПАТ "Мотор Січ": діюча наглядова рада ігнорує звернення акціонерів про проведення загальних зборів, а розкрадання на заводі стали приводом для порушення низки кримінальних справ майже на півмільярда мільйонів гривень.

За словами акціонерів, це завдає прямої шкоди як самому підприємству, так і його колективу - за останні роки з "Мотор Січ" звільнили близько 10 тисяч співробітників.