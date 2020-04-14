Ярославський разом з владою Харкова створює центр вірусології у складі "Екополіс ХТЗ"

У Харкові на базі інноваційної ділової екосистеми "Екополіс ХТЗ" Олександра Ярославського, буде створено сучасний дослідницький вірусологічний центр, який стане відправною точкою для медичного кластера цього проекту. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Геннадій Кернес, передає РБК-Україна.

"Сьогодні вся світова наука працює над пошуком вакцини від коронавірусу. Харків - наукова столиця України, і 2020 рік у нас - рік медицини. Тому ми з Олександром Ярославським обговорили ідею створення у нашому місті потужного центру вірусології. Ярославський готовий на базі медичного центру Харківського тракторного заводу, де зараз створюється багатопрофільний технопарк "Екополіс ХТЗ", створити лабораторію, яка не має аналогів в Україні. Називатися вона буде Експертний лабораторно-діагностичний центр інфекційних хвороб та санітарного захисту. Саме з неї почнеться медичний кластер Екополісу ХТЗ", - написав мер Харкова.

Кернес також зазначив, що місто підтримає розвиток досліджень у сфері медицини та фармації в "Екополісі ХТЗ", і підтвердить статус Харкова як наукової столиці.

"Я, як мер, і вся моя команда надамо всю необхідну підтримку. Разом з Ярославським ми запросимо провідних вірусологів, всім забезпечимо, і будемо створювати самі передові препарати та вакцини - і не тільки проти коронавірусу Харків - це наука, що Харків - це медицина і фармація, Харків - це високі технології", - додав мер міста.

Своєю чергою, в DCH бізнесмена Олександра Ярославського також підтвердили намір створити вірусологічний центр в стислі терміни.

"Все, що стосується охорони здоров'я - це високі технології. А, значить, спочатку один з пріоритетних напрямків "Екополіс ХТЗ", - повідомили в прес-службі.

Як відомо, "Екополіс ХТЗ" створюється на базі Харківського тракторного заводу (ХТЗ), що належить Олександру Ярославському. Після редевелопмента території підприємства на вільних площах багатофункціональна екосистема, що включає різні напрямки.

"Екополіс ХТЗ" буде складатися з індустріального парку, IT-кластеру, логістичного, торгового, дослідницького, освітнього і медичного кластерів. Ярославський планує інвестувати в проект близько $1 млрд, що дасть Харкову понад 10 тис. нових високотехнологічних робочих місць.

У компанії переконані, що інноваційні технології, розроблені для "Екополіс ХТЗ", дозволять підняти на новий рівень важливе для України виробництво сучасної тракторної техніки, максимально ефективно використовувати наявний потенціал ХТЗ для розвитку науки, промисловості та міжнародних економічних зв'язків.