Ярославський разом з китайськими інвесторами займеться заводом "Мотор Cіч"

Представники групи DCH Олександра Ярославського досягли домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Обидві сторони будуть спільно розвивати запорізький ПАТ "Мотор Cіч".

Про це повідомляє офіційний сайт DCH.

У повідомленні, зокрема, зазначається, що DCH має багатий досвід відновлення та модернізації промислових підприємств, що демонструє стабільне функціонування Харківського тракторного заводу, Дніпровського металургійного заводу, Криворізького рудника "Суха Балка".

У компанії також додають, що DCH побудував і ефективно адмініструє аеропорт в Харкові, а також беруть участь в проекті будівництва нового аеропорту в Дніпрі в якості приватного інвестора аеровокзального комплексу.

ПАТ "Мотор Січ" - один з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок.

З 2016 року підприємство придбали китайські інвестори, пов'язані зі Skyrizon, і інвестували в розвиток виробництва понад $ 100 млн.

Згодом йшлося про передачу 25% акцій "Мотор Січ" держконцерну "Укроборонпром", проте червні поточного року радник гендиректора "Укроборонпрому" Руслан Корж повідомив, що "сьогодні цю пропозицію вже неактуально. Воно втратило силу ще торік ".

Нагадаємо, Ярославський входить в ТОР-10 українських бізнесменів згідно з рейтингом Forbes-2020. Інвестиційний портфель групи DCH включає активи таких секторів, як фінанси, промисловість, транспорт, девелопмент тощо.

Розвитком Харківського тракторного заводу DCH Ярославського займається з 2016 року, зараз відновлено тракторне виробництво, на базі ХТЗ Створено бізнес-парк високих технологій "Екополіс ХТЗ" ($ 1 млрд інвестицій до 2033 г.).

Міжнародний аеропорт "Харків" побудований в рамках підготовки міста до Євро-2012, інвестиції Ярославського як генерального інвестора і координатора склали $ 107,2 млн, аеропорт увійшов в число найбільш динамічно розвиваються аеропортів Європи.

Інвестиції Олександра Ярославського в розвиток гірничо-металургійного дивізіону DCH Дніпровський металургійний завод (Петрівка), "Суха Балка" заплановані в розмірі $ 300 млн, ведеться системна модернізація виробництва.

Будівництва нового аеропорту в Дніпрі реалізується у форматі приватно-державного партнерства, DCH Ярославського відповідає за термінали аеропорту, відповідний проект вже був представлений інвестором.