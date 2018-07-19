Ярославський розповів про плани щодо розвитку ХТЗ

Загальна сума інвестицій у відповідні проекти становить близько 230 млн гривень

Перший транш програми модернізації Харківського тракторного заводу (ХТЗ) у розмірі 40 млн гривень вже був освоєний підприємством на модернізацію обладнання. Таку заяву 19 липня зробив нинішній власник підприємства Олександр Ярославський (група DCH), відповідаючи на запитання журналістів у Дніпрі.

За його словами, загальна сума інвестицій, передбачених на фінансування відповідних проектів, становить близько 230 млн грн на дворічний період. Реалізація програми дозволить підприємству прискорити процес повернення на традиційні для себе ринки після тривалого простою при минулому власника.

"Рік Харківський тракторний завод простояв. Природно, святе місце порожнім не буває. Ринки, які завод традиційно займав, зайняли конкуренти. Нам сьогодні доводиться з боєм по міліметру ці ринки якось відвойовувати", - зазначив бізнесмен.

За його словами, підприємство випускає той обсяг продукції, який здатний реалізувати. Однак перспективи нарощування виробництва зберігаються.

"Робити продукцію на склад ніякого сенсу немає. Ми виробляємо стільки, скільки можна продати. Але хочемо виробляти більше. Тобто те, що ХТЗ стояти не буде – це я вам можу сказати однозначно", - підкреслив Ярославський.

Він нагадав присутнім про те, що потужності легендарного машинобудівного заводу в радянський період дозволяли випускати більше 50 тис. тракторів щороку. При цьому на підприємстві працювало 45 тис. осіб проти 3 тис. співробітників в даний час. "З урахуванням того, що ХТЗ взагалі стояв, то я вважаю, що це - харківський подвиг", - сказав Ярославський.

Нагадаємо, найбільше машинобудівне підприємство, що веде свою історію з 1930 року, було придбано бізнесменом в 2016 році. На той момент завод перебував у стані затяжної кризи, однак завдяки активності та інвестицій Олександра Ярославського підприємство змогло відновити роботу. За підсумками 2017 року ХТЗ випустив 794 одиниці техніки та отримав прибуток у розмірі 48,8 млн грн (проти збитку в 667 млн грн у 2016 році).

Після машинобудівного гіганта бенефіціар групи DCH придбав ще цілий ряд промислових активів, включаючи рудник "Суха Балка" (Кривий Ріг, 2017) і Дніпровський металургійний завод (Дніпро, 2018). Загальна сума інвестицій бізнесмена в проекти різної галузевої приналежності тільки по харківському регіону перевищила 1 млрд доларів (у т. ч. 300 млн доларів у соціальний проект підготовки Харкова до Євро-2012). Олександр Ярославський входить в ТОП-10 українських підприємців за версією Forbes.