Ярославський розповів про інвестиції у футбол та майбутні трансфери "Металіста"

"Я не можу сказати, що інфраструктура (ФК "Металіст", - ред.) чужа. Все одно вона ж у Харкові - якоюсь мірою вона вся наша. Ми всі тут тимчасові люди, на цьому святі життя у Господа Бога. Ніхто з нас із собою це нікуди не забере - це все залишиться харків'янам. І хтось колись згадає, що був Сашко Ярославський, який доклав до цього свою руку", - заявив Ярославський.

Ярославський також наголосив, що не бачить ФК "Металіст" як бізнес-проект.

"Ті завдання, які ми перед собою поставили, не дозволяють зробити цей проект прибутковим. Тому що ти все одно витрачатимеш більше, ніж заробляти, продаючи контракти і так далі. Тому "Металіст" точно не буде прибутковим бізнесом, принаймні у найближче десятиліття. Але він має стати проектом, що викликає у всіх "вау!" - зазначив він.

Загалом же Ярославський оптимістично оцінює перспективи національної футбольної першості.

"Український футбол, може, не такий, яким він був у той період 2005-2013 рр. Але зараз ФК "Металіст" - уже бойова одиниця, на підході "Дніпро", я думаю, ще хтось підтягнеться і вже буде веселішим. Будуть серйозні матчі "Металіста", "Динамо", "Шахтаря", "Дніпра", "Ворскла" підтягнеться, до "Чорноморця" хлопці заходять. Всім цікаво грати в конкурентному чемпіонаті, коли є боротьба. Повзання по підлозі нікому не цікаво дивитися" , - переконаний бізнесмен.

Відповідаючи на запитання ведучих про мотивацію інвестувати кошти у розвиток футболу та свого клубу "Металіст", Ярославський сказав, що "вдихати життя - це завжди добре".

"Приємно, коли збирається тут (на стадіоні) по 40 тис. людей, коли діти підстрибують вище за голову - це ж класно! Я завжди казав, що є речі цінніші за гроші - це емоції", - резюмував він.