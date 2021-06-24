Ярославський відкрив українське виробництво ПЛР-тестів в харківському "Екополіс ХТЗ"

Повідомляється, що там виробляють також ПЛР-тести на COVID-19.

Крім того, найближчим часом буде освоєно випуск систем, за допомогою яких можна виявити індійський штам коронавірусу "Дельта", який вчора з'явився в Україні.

Виробничо-дослідний комплекс став першим резидентом медичного кластера "Екополісу ХТЗ".

Олександр Ярославський на сьогодні інвестував в організацію біотехнологічного виробництва і його дослідницької бази $ 2 млн.

Тут вже працює 24 співробітника, переважно молодь, планова кількість робочих місць - близько 100 чол.

Лабораторії оснащені обладнанням провідних світових виробників і сертифіковані за міжнародним стандартом ISO 13485.

На церемонії відкриття були присутні Олександр Ярославський, Ігор Терехов - діючий міський голова Харкова, Ігор Кузин - заступник міністра охорони здоров'я і головного санітарного лікаря України.

"Дуже приємно, коли приватний бізнес за підтримки влади так швидко запускає подібні потужності. Коронавірус в світі акцентував увагу на тому, що країни повинні мати свою фармацевтичну незалежність. Важливо, що ми маємо у себе в країні таке виробництво повного циклу, що дозволяє не тільки виготовляти тест-системи, а й швидко переорієнтуватися. Упевнений, що Харків швидше за всі українські міста зможе виявляти нові штами вірусу і допомагати в загальній епідеміологічної ситуації ", - сказав Ігор Кузин.

Ярославський заявив про намір почати медичний кластер "Екополісу ХТЗ" саме з подібного науково-виробничого комплексу рік тому.

"Екополіс ХТЗ" - це $ 1 млрд інвестицій за наступне десятиліття. У лабораторію, яку ми сьогодні відкрили, вже інвестовано $ 2 млн., Виробництво харківського трамвая - ще буде близько $ 10 млн. Тобто за підсумками цього року нам залишиться вкласти всього $ 988 млн., А може, і менше. У нас планів громаддя, підписана маса спільних програм з найбільшими брендами, тому я думаю, ми цей швидко "освоїмо". Природно, місто нам дуже сильно допомагає, ми майже постійно на зв'язку, питання вирішуються блискавично і оперативно ", - розповів бізнесмен журналістам.

Терехов в своєму виступі зазначив високе значення "Екополісу ХТЗ" і сьогоднішнього відкриття біотехнологічного виробництва для Харкова.

"Подія знакова. Ми з вами відкриваємо медичний хаб, який дуже потрібен не тільки місту, а й в цілому України. Я розмовляв з фахівцями і розумію, що ця продукція буде затребувана в усьому світі. Ще дуже здорово, що саме тут наші молоді люди , наші студенти можуть проходити практику, можуть застосовувати нові технології. Величезні слова подяки Олександру Владленовичу, який не пошкодував грошей, і сьогодні це приклад розвитку успішного бізнесу в успішному місті Харкові. Я впевнений і знаю, що Екополіс ХТЗ буде Кремнієвою Доліною в Україні. Зараз у нас перший крок, і далі підемо семимильними кроками ", - сказав керівник Харкова.

Як відомо, "Екополіс ХТЗ" Олександра Ярославського передбачає створення в Харкові близько 15 000 робочих місць, розрахований на період до 2032 року і передбачає інвестиційні вкладення в розмірі $ 1 млрд.

Крім медичного спрямування в ньому будуть розвиватися промисловий, логістичний, R&D, освітній та інші кластери. Ядром промислового кластера є Харківський тракторний завод, поруч з яким DCH організовує складальне виробництво трамваїв і автобусів із зарубіжними партнерами.

"Екополіс ХТЗ" входить до числа стратегічних проектів розвитку Харкова і є базою національного проекту українська "Кремнієва Долина", ініційованого президентом Володимиром Зеленським.