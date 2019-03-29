Ярославський інвестує 200 млн доларів в свій гірничо-металургійний бізнес

Фото: Олександр Ярославський (прес-служба DCH)

У Ярославського впроваджують стратегію підвищення ефективності гірничо-металургійного бізнесу

У рамках стратегії підвищення ефективності гірничо-металургійного бізнесу в DCH Олександра Ярославського створили компанію DCH Steel, яка буде централізовано управляти відповідними активами: Дніпровським металургійним заводом (легендарний завод "Петрівка" у Дніпрі) і рудником "Суха Балка" (Кривий Ріг). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт DCH.

Суть проведених в DCН перетворень полягає в тому, щоб оптимальним чином вибудувати систему управління гірничо-металургійними підприємствами на етапі реалізації масштабних інвестиційних проектів.

За інформацією DCH, Ярославський планує інвестувати у свій гірничо-металургійний бізнес від 150-200 млн доларів протягом найближчих 5 років. За рахунок цих капіталовкладень на ДМЗ, зокрема, буде відновлено пічний фонд коксохімічного виробництва і побудована машина безперервного лиття заготовок.

На "Сухій Балці" планується організувати збагачувальну фабрику, освоїти запаси руди на більш глибоких горизонтах, оновити обладнання.

"У процесі поступової вертикальної інтеграції буде сформований виробничий ланцюжок "видобуток руди – збагачення – агломерація – плавка чавуну". На рівні DCH Steel будуть централізовані загальноуправлінські функції, а виробничі підприємства сконцентрують свої зусилля на випуску продукції і вдосконалення технологій. Очікувані результати оптимізації управління гірничо-металургійним бізнесом DCН полягають в усуненні залежності від зовнішніх поставок агломерату, забезпеченні позитивної синергії діяльності ДМЗ і копальні, а також, як наслідок, підвищення конкурентоспроможності, стійкості і фінансових показників", - йдеться в повідомленні.

Управління DCH Steel і формування команди доручено Віталію Башу, який працює в Групі більше 10 років. Віталій Баш народився в Вільногірську (Дніпропетровська область), здобув освіту на фізико-технічному факультеті Дніпропетровського національного університету, а також ступінь MBA Единбурзької бізнес-школи (Великобританія). Керував рудником "Суха Балка", який раніше очолював Українську гірничодобувну компанію, яка входить в структуру DCH, і працював в секторі будівельних матеріалів керуючої компанії групи.

Нагадаємо, група DCH є багатогалузевим конгломератом з більш, ніж 20-річною історією, що працює за моделлю приватного фонду прямих інвестицій. Портфель активів DCH охоплює такі сектори, як фінанси, промисловість, девелопмент і будівництво, транспорт та ін. Одноосібний власник і президент - відомий бізнесмен Олександр Ярославський.

Вчора в Харкові на зустрічі зі ЗМІ він сказав: "У нас два основних великих напрямки. Планується велика реконструкція ДМЗ, який, фактично, нам дістався у напівробочому розбитому стані. Там треба ставити лінії безперервного розливання сталі, треба будувати свою аглофабрику, треба фактично будувати новий коксохім. Цей інвестиційний проект розрахований на 5 років і потребуватиме 200 млн доларів. І ХТЗ, на розвиток якого буде направлено 1 млрд доларів протягом наступних 10 років".

Як відомо, останнім часом Олександр Ярославський серйозно поповнив свій інвестиційний портфель промисловими активами. У 2016 р. бізнесмен купив великий машинобудівний актив – легендарний Харківський тракторний завод. У 2017 р. – рудник "Суха Балка". У 2018 р. – Дніпровський металургійний завод (ДМЗ), також відомий як Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського або "Петрівка". Він почав свою роботу в кінці XIX століття і є одним з найстаріших підприємств вітчизняної металургії.