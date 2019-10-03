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Ярославський підтримає пріоритетний для голови ДніпрОДА проект реконструкції аеропорту

Новини » Інфраструктура    03.10.2019 - 15:07
Ярославський підтримає пріоритетний для голови ДніпрОДА проект реконструкції аеропорту
Фото: Олександр Ярославський (adm.dp.gov.ua)

Ярославський підтвердив готовність інвестувати в реконструкцію аеропорту

Група DCH Олександра Ярославського готова використовувати свій досвід будівництва і розвитку харківського аеропорту для реконструкції повітряних воріт Дніпра. Про це бізнесмен Ярославський заявив під час зустрічі з головою області Олександром Бондаренко, повідомила прес-служба Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА).

"Сучасний міжнародний аеропорт - один з головних пріоритетів роботи Дніпропетровської ОДА. Реконструкція аеропорту, який вже давно морально і фізично застарів, дасть імпульс розвитку всієї області. Це нові можливості для бізнесу, туризму, в цілому економіки регіону", - зазначив Бондаренко.

Ярославський підтримає пріоритетний для голови ДніпрОДА проект реконструкції аеропорту

Коментуючи підсумки зустрічі з головою ОДА, власник і президент групи DCH Олександр Ярославський сказав, що відбулася дуже конструктивна бесіда. Він висловив надію, що вона виллється у початок будівництва аеропорту у Дніпрі.

"Нас нічого не тримає. Єдине питання, яке залишається відкритим, - це виділення бюджетних грошей на будівництво злітної смуги та аеродромних споруд. Сьогодні ми розставили всі крапки над "І", подивилися один одному в очі і зрозуміли, що кожен повинен займатися. Рухаємося далі", - сказав Ярославський.

Бізнесмен заявив, що готовий інвестувати в модернізацію міжнародного аеропорту "Дніпро" відразу ж після підтвердження виділення державою фінансування, необхідного для будівництва нової смуги.

"Я неодноразово підтверджував, що готовий використовувати наш досвід будівництва та розвитку Міжнародного аеропорту "Харків" для користі громади Дніпра, прилеглих регіонів, всієї України. Як тільки буде фактично виділено і зафіксовано в держбюджеті-2020 повноцінне фінансування будівництва злітно-посадкової смуги, DCH як приватний інвестор може розпочинати роботи по зведенню аеровокзального комплексу", - сказав на зустрічі з головою Дніпропетровської області Ярославський.

Ярославський підтримає пріоритетний для голови ДніпрОДА проект реконструкції аеропорту

Міжнародний аеропорт "Дніпро" в минулому році відзначив своє 75-річчя, його інфраструктура зношена фізично і морально застаріла. Остання реконструкція ЗПС проводилася близько 30 років тому.

За перші шість місяців 2019 року аеропорт міста-мільйонника зміг обслужити лише близько 150 тис. мандрівників, що в рази нижче його потенціалу. Мешканці Дніпра змушені користуватися аеропортами інших регіонів України для здійснення ділових та туристичних поїздок, здійснюючи далекі переїзди з пересадками.

Група DCH має успішний досвід модернізації міжнародного аеропорту "Харків" та його подальшої експлуатації, розвитку стратегічного партнерства з найбільшими авіаперевізниками, які зв'язують місто регулярними прямими перельотами на ключові європейські ділові і культурні столиці, на популярні курорти. На початку жовтня 2019 року аеропорт Ярославського в Харкові урочисто зустрів свого мільйонного пасажира.

Міжнародний аеропорт "Дніпро" після реконструкції та будівництва нової злітно-посадкової смуги довжиною 3200 м також буде здатний приймати сучасні повітряні лайнери всіх типів, у тому числі Боїнг 777. Аеропорт буде обладнаний новітніми системами навігації, метеорологічних та світлосигнальним обладнанням. Новий міжнародний термінал і VIP-термінал в єдиному комплексі отримають високу пропускну здатність — до 3 млн туристів на рік.

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