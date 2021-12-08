ru ua
Чт, 09 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Роскосмос" відправив на орбіту Землі пілотований корабель з туристами

Новость на русском →
Казахстан, Середа 08 грудня 2021 11:00
"Роскосмос" відправив на орбіту Землі пілотований корабель з туристами Фото: "Роскосмос" відправив на орбіту Землі космічних туристів (марс.pixabay.com)
Автор: Ольга Белей

8 грудня російська корпорація "Роскосмос" запустила з космодрому Байконур в Казахстані ракету-носій "Союз-2.1а" з пілотованим кораблем "Союз МС-20". На борту знаходяться три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Роскосмосу".

У компанії розповіли, що старт був виконаний успішно.

"У середу, 8 грудня 2021 року, о 10:38:15 за московським часом з космодрому Байконур виконано успішний пуск ракети-носія "Союз-2.1а" з пілотованим кораблем "Союз МС-20". Через 528,9 секунди корабель відокремився від третього ступеня носія на цільовій орбіті. Цим пуском держкорпорація "Роскосмос" відновлює пілотовані туристичні польоти в космос після 12 - річної перерви", - йдеться в повідомленні.

У корпорації також уточнюють, що зараз пілотований корабель продовжує політ в автоматичному режимі. Через чотири витки навколо планети корабель почне стикування з Міжнародною космічною станцією (МКС).

"На борту корабля знаходиться екіпаж у складі космонавта Роскосмосу Олександра Місуркіна, а також учасників космічного польоту Юсаку Маезави і Йозо Хірано", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Варто відзначити, що політ відбувається за контрактом "Роскосмосу" з компанією Space Adventures. Очікується, що космічні туристи проведуть на МКС 12 діб і повернуться на Землю 20 грудня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно NASA довелося перенести вихід астронавтів у відкритий космос через ризик зіткнення зі сміттям.

Також в листопаді космонавтам довелося деякий час ховатися в капсулах "Союз" і Crew Dragon-3. Того разу станція могла зіткнутися зі зламаним супутником.

Читайте РБК-Україна в Google News
Роскосмос
NEWS
Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
DAILY
Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України