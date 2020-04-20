Роскомнагляд заблокував сайт Мінреінтеграції України

Роскомнагляд на вимогу генпрокуратури Російської Федерації заблокував сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України через інформацію про коронавірус. Про це повідомляє пресс-служба відомства.

Як повідомляється, причину блокування сайту російська влада обрала доволі дивну, а саме - "претензії викликала новина про приховування хворих COVID-19 в Криму і на Донбасі".

"Росію стурбували дані з тимчасово окупованих нею українських територій про дефіцит тестів, про те, що перевірки там проходять тільки "чиновники" російських окупаційних адміністрацій і військові, про те, що пацієнтам з відповідними симптомами там ставлять діагноз ГРВІ, а з лікарів беруть зобов'язання про нерозголошення реальної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Це перший випадок блокування в Росії іноземного державного ресурсу.

Нагадаємо, за словами українського омбудсмена Людмили Денісової, російська окупаційна адміністрація Криму приховує реальні дані щодо захворюваності коронавірусом на півострові.

Крім того, на окупованому Донбасі підтвердили 13 випадків коронавірусу. При цьому в ОРЛО повідомляють про одного вилікуваного.