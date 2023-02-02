Россию лишили половины рынков сбыта нефти и нефтепродуктов, - New York Times

Эмбарго ЕС направлено на дальнейшее удушение российского энергетического бизнеса, отрезание его от самого важного экспортного рынка. Продажа нефтепродуктов имеет решающее значение для финансирования бюджета страны и, в конечном счете, ее войны в Украине. Запад надеется постепенно уменьшить этот источник денег для Кремля.

"Россия потеряла своего самого важного клиента", - сказал Фатих Бироль, исполнительный директор Международного энергетического агентства.

Как отмечается в публикации, хотя Москве до сих пор удавалось находить новых покупателей нефти в Индии, Турции и других странах, эта тактика может иметь пределы. И России может быть труднее убедить Индию, которая увеличила закупки российской нефти, сделать то же самое в отношении нефтепродуктов, где она самодостаточна.

"Россия не может просто поставлять дизельное топливо в Азию, как она это делала с нефтью", - сказал Ричард Бронз, глава отдела геополитики исследовательской фирмы Energy Aspects.

Чтобы продавать нефть на сужающемся количестве рынков, российские компании предоставили огромные скидки, чтобы компенсировать дополнительные расходы на более длинные расстояния доставки и конкурировать с известными поставщиками на азиатские рынки, такими как Саудовская Аравия и Ирак.

Кроме того, Европейский Союз и страны "Большой семерки" будут стремиться ограничить сумму доходов, которые Россия может получить от своих продуктов нефтепереработки, установив верхний предел цен, подобно тому, как они сделали это в декабре на российскую нефть. Западным грузоотправителям и страховщикам будет разрешено работать только с теми российскими нефтепродуктами, которые продаются по установленным ценам, которые еще не объявлены.