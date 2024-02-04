Россию атакуют якобы украинские дроны - сработала ПВО

По словам представителей Минобороны РФ, якобы украинский беспилотник заметили над территорией Брянской области. Его, якобы уничтожила ПВО.

"Около 22.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области.", - написали в министерстве.

После в министерстве заявили об ещё одном "сбитом БпЛА".

"Около 23.00 еще один украинский беспилотник перехвачен над территорией Брянской области.", - сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор области Александр Богомаз сообщил, что над территорией области пролетало три беспилотника, которые якобы сбила ПВО.

"Над территорией Выгоничского района уничтожен уже третий беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - сообщил губернатор.

Брянская область РФ находится на границе с украинской Черниговской областью.

Фото: местонахождение Брянской области РФ на карте

Атака беспилотников в РФ

Ранее мы сообщали, что беспилотники "атаковали" в Курской области РФ. БпЛА, якобы, повредил инфраструктурные объекты связи

Недавно в российском Воронеже также зафиксировали дрон. Жители города слышали взрыв и работу ПВО.

К слову, беспилотник атаковал крупнейший нефтезавод в Ярославле.