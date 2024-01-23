Российскую крылатую ракету уничтожили из пулемета: видео ночного боя

Во время ракетного удара российской армии утром 23 января на севере Украины уничтожили несколько крылатых ракет. Одну из них - из пулемета.
Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram- канал.
"В Северной операционной зоне мобильным огневым группам удалось уничтожить несколько крылатых ракет врага. Одна из них уничтожена пулеметом "Браунинг", - напивал он и обнародовал видео.
Напомним, российские войска утром 23 января нанесли ракетный удар по Украине. Как сообщил спикер КГВА Михаил Шаманов, удар по Киеву был комбинированным. Сначала были запущены крылатые ракеты, а затем - баллистические.
По данным КГВА, в Киеве в результате российской ракетной атаки пострадали 18 человек. Из них 13 – госпитализированы, в том числе трое детей. Тринадцатилетнему парню и четырем взрослым медики оказали помощь на месте. Одну женщину доставили в реанимацию и продолжают оказывать интенсивную помощь. Пострадала жива.
Повреждены несколько зданий в Соломенском, Святошинском и Печерском районах Киева. На местах работают экстренные службы.
В Святошинском районе в результате падения обломков повреждены балконы с 1 до 5 этажа жилого дома и 4 квартиры. В другом доме обнаружили неразорванную боевую часть ракеты - жителей эвакуировали. Также в Святошинском районе загорелось нежилое двухэтажное здание. По другому адресу - горели автомобили.