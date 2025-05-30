В российскую армию за год набрали 400 тысяч человек, - СМИ

Согласно данным о расходах федерального бюджета, 407,2 тыс. человек - максимальная оценка числа завербованных в армию в 2024 году, минимальное число новобранцев - 374,2 тыс. человек.

Разброс связан с тем, что в августе 2024 года Владимир Путин поднял федеральную выплату за заключение контракта со 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Из-за этого сложно рассчитать точное число контрактников за 3-й квартал 2024 года.

Эти данные показывают, что минобороны РФ, вероятно, по-прежнему завышает число новых контрактников, однако не так сильно, как раньше. В конце 2024 года министр обороны Андрей Белоусов заявил, что контракт на службу заключили 427 тыс. человек - это на 5-15% выше, чем показывают данные о расходах бюджета.

Оценка зампреда Совбеза Дмитрия Медведева - 450 тыс. контрактников - еще больше расходится с бюджетными тратами.

Конец 2024 года

К концу 2024 года темп вербовки новобранцев в российскую армию стал ниже, чем в 2023-м. Как следует из данных о расходах бюджета, в 4 квартале 2024-го контракт подписывали в среднем 1700 человек в день. Это в 1,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такого количества людей недостаточно для того, чтобы достичь заявленной Белоусовым цифры.

Темпы в 2025 году

Путин заявил, что к лету 2025 года число заключивших контракт для участия в войне против Украины выросло вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Данные о расходах бюджета за 2025 год еще не опубликованы, однако оценить реальные темпы набора наемников можно с помощью сведений о выплатах единовременных бонусов новым контрактникам из региональных бюджетов.

Они показывают, что весной 2025 года темп набора, напротив, снизился. "Важные истории" изучили данные в трех регионах из разных частей РФ. При этом выплаты не менялись в течение последних девяти месяцев. Похожий тренд на снижение набора виден и в других регионах, по которым доступны данные.

Озвученная Путиным цифра - 1800 новых контрактников в день к лету 2025 года - может быть завышена почти вдвое. Научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности (SWP) Янис Клюге, который занимается оценкой темпов рекрутинга в российскую армию по данным о единовременных выплатах, по просьбе "Важных историй" обновил расчеты по состоянию на май.

По его оценке, в среднем контракты на военную службу сейчас заключают около 1000 человек по всей России.

Анализ Клюге не показывает двукратного ускорения набора в мае, о котором говорит Путин: "В декабре прошлого года был всплеск выплат - вероятно, сезонный: обычно в конце года расходуется много средств. В январе [2025 года], напротив, наблюдается сезонное снижение из-за праздничных дней. Весной темпы выросли, однако в конце апреля - начале мая стали снижаться", - говорит он.

По его мнению, рост в первые месяцы 2025 года связан с тем, что на фоне обсуждения мирных переговоров с участием России, Украины и США многие подписывали контракты в надежде избежать участия в серьезных боевых действиях и при этом получить выплаты. Однако долго такая мотивация сохраняться не может, отмечает Клюге, и после периода ажиотажа наступил ожидаемый спад.