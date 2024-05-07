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В российском Таганроге были слышны взрывы и автоматные очереди

Вторник 07 мая 2024 23:50
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В российском Таганроге были слышны взрывы и автоматные очереди Фото: в российском Таганроге были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Таганроге Ростовской области РФ были слышны взрывы и автоматные очереди сегодня поздно вечером, 7 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

По словам очевидцев, в небе также были слышны характерные звуки работы моторов ударных беспилотников. Официальной информации о причинах и последствиях взрывов в городе не сообщалось.

Взрывы в российском Таганроге

В Таганроге с начала полномасштабного вторжения РФ несколько раз были слышны взрывы в районе местного аэродрома и авиаремонтного предприятия.

Так, 9 марта в городе были слышны взрывы, в результате удара беспилотников был атакован авиационный завод имени Бериева. В частности, в ходе удара был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

По данным британской разведки, ремонтный завод стратегическое значение для России, поскольку на нем обслуживаются стратегические бомбардировщики дальнего действия, транспортные самолеты, а также проводятся испытания самолетов ДРЛО и управления следующего поколения – А-100. Постоянное присутствие активной противовоздушной обороны вокруг этого объекта свидетельствует о его важности.

Кроме того, взрывы в городе были слышны 16 декабря прошлого года, после них в небо поднялось сразу несколько военных вертолетов.

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