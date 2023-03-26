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В российском Омске возник пожар: горит большой склад с пластиком

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Москва, Воскресенье 26 марта 2023 04:18
В российском Омске возник пожар: горит большой склад с пластиком Фото: в российском Омске возник пожар (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В российском Омске сегодня ночью, 26 марта, возник крупный пожар на складе с пластиком на площади более 3,5 тысячи квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МЧС России.

По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал. По данным МЧС РФ, пожар удалось локализовать. К тушению складского предприятия привлечены 65 человек и 16 единиц различной техники. О причинах пожара пока не сообщается.

Напомним, ранее стало известно, что 24 марта в Свердловской области горел научно-производственный комплекс.

Также мы писали, что на прошлой неделе под Москвой пожар начался на одном из крупнейших химзаводов.

Кроме того, 23 марта на территории Ярославского моторного завода в России возник пожар. Происшествие началось в литейном цехе.

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