ua en ru
Сб, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В российском Кемерово мощный пожар со взрывами (видео)

Кемерово, Суббота 26 августа 2023 13:49
UA EN RU
В российском Кемерово мощный пожар со взрывами (видео) Фото: в российском Кемерово мощный пожар (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный пожар вспыхнул в России в субботу, 26 августа. Это произошло в Кемерово на юге РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал SHOT.

По данным российских СМИ, пожар вспыхнул на складе пиротехники на улице Терешковой.

По словам очевидцев, пожар сопровождается звуками взрывов. Само здание склада упало.

На месте инцидента работают экстренные службы. Причины пожара пока неизвестны. Также нет информации о пострадавших или жертвах.

Пожары в России

На территории России в последнее время фиксируется большое количество пожаров, в том числе как в Москве, так и в отдаленных регионах.

Так, недавно в российской столице горел ремонтно-механический завод, а в тот же день вечером в центре Москвы вспыхнул пожар на строительстве.

Кроме того, в одном из крупнейших черноморских портов России (Новороссийску) горел грузовой терминал. Известно, что там загорелись деревянные паллеты, на которых стояли бочки с горючей смазкой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Пожар
NEWS
Темпы ускорятся, а у ТЦК будет больше данных? Ответы на вопросы о мобилизации в Украине
Темпы ускорятся, а у ТЦК будет больше данных? Ответы на вопросы о мобилизации в Украине
DAILY
Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги