В российском Белгороде звучали взрывы: сообщают о сбитых беспилотниках

В российском Белгороде местные жители слышали взрывы. Власти заявляют о сбитых беспилотниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и Минобороны РФ .

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, над городом пролетали беспилотники. Сбито минимум 7 БпЛА.

"Над Белгородом и Белгородском районом сработала наша система ПВО. По предварительным данным - пострадавших нет. В Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе - повреждено остекление в жилом доме, кровля, произошло возгорание хозяйственной постройки. Пожарный расчет и оперативные службы выехали на место. Повреждения уточняются.", - написал губернатор.

В свою очередь, Минобороны РФ написало информацию об уничтожении четырех, якобы украинских, беспилотников.

"Дежурными средствами ПВО семь ракет и четыре украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Белгородской областью", - заявили в Минобороны.

Российские Telegram-каналы публикуют видео со взрывами в области.

Взрывы в Белгороде

Белгородская область находится на границе с Харьковом. Воздушное расстояние между городами составляет 70 км. Чаще всего оттуда российские войска бьют ракетами по украинскому городу. ВСУ также отвечают ударами по россиянам ракетами и беспилотниками.

Недавно россияне заявляли про атаку беспилотника на Белгород и что его, якобы, удалось сбить системой ПВО.

Также гремели взрывы в Белгороде вечером 8 января. Губернатор области Гладков объявлял ракетную опасность в городе и просил жителей отойти от окон.

30 декабря в Белгороде был "прилет" по центру города. Россияне заявили об якобы погибших