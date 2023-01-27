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В российском аэропорту разбился вертолет Ми-8, - СМИ

Фото: в российском аэропорту разбился вертолет (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В российском аэропорту Внуково сегодня, 27 января, потерпел крушение вертолет Ми-8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza.

Сообщается, что вертолет, который принадлежит специальному летному отряда "Россия", во время посадки ударился о землю хвостовой частью.

Российский "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в результате крушения есть пострадавшие. Вертолет сейчас буксируют на стоянку.

Отмечается, что СЛО "Россия" обеспечивает авиаперевозки президента, премьер-министра РФ, спикеров Госдумы и Совета Федерации, глав Конституционного и Верховного судов, генпрокурора и главы Следственного комитета России, руководителя администрации Кремля и министра иностранных дел РФ.

Mash публикует первые кадры аварийно севшего вертолета. На фото видно разрушенный хвостовой винт. По информации издания, самолет рассчитанный на 22 пассажира.

Напомним, 19 декабря в России сгорел при посадке вертолет Ми-8Т.

Ранее в Тверской области разбился легкий многоцелевой вертолет Robinson-66 с двумя мужчинами на борту. Они оба погибли.

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