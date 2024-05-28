Российский завод в Татарстане планирует производить 6 тысяч "Шахедов" ежегодно, - WSJ

Производство иранских БпЛА Россией расположено в нескольких ангарах в особой экономической зоне "Алабуга".

Как рассказывает издание, российские бизнесмены заключили соглашение о строительстве вышеупомянутого завода еще в конце 2022 года, когда они прилетели в Иран с выгодным предложением в виде 1,7 млрд долларов, которые частично были оплачены золотыми слитками.

В частности, согласно контракту, завод в "Алабуге" должен производить 6 тысяч "Шахедов" в год, в дополнение к разведывательным дронам. Уже в апреле предприятие опередило график и поставило 4,5 тысячи обещанных дронов.

В частности, согласно данным разведки, российских военных уже обучают управлять беспилотниками в Сирии инструкторы из Революционной гвардии и поддерживаемой Ираном боевой группировки "Хезболла".

Не только "Шахеды"

Кроме того, в "Алабуге" также производятся разведывательные беспилотники М3 "Альбатрос". Благодаря им, как пишет WSJ, враг смог получить детальную фоторазведку украинских позиций и передвижений на линии фронта. По словам производителя, БпЛА также помогли отразить попытку вторжения в Белгородскую область.

Россия также производит собственные боеголовки вместо того, чтобы ждать иранские. Это, в свою очередь, также ускоряет производство боеспособного оружия.

"Переход Москвы на беспилотники происходит благодаря использованию теневых логистических сетей Тегерана в дополнение к иранским военным технологиям", - объясняет издание.

К работе привлекают студентов

Начальное производство БпЛА "Альбатрос" в значительной степени полагалось на студентов из близлежащих технических колледжей. Впрочем, Москве было этого недостаточно, в связи с чем работников начали искать в Африке.

В начале 2023 года российские бизнесмены из "Алабуги" арендовали зал в высококлассной школе Уганды, собрав аудиторию из молодых студенток. Последним предложили квалифицированную работу с оплатой втрое выше, чем на их родине, оплату авиабилетов, бесплатное проживание и другое.

Помощь Ирана России во время войны

Впервые иранский дрон украинские военные сбили еще в сентябре 2022 года. Тогда же Тегеран отрицал помощь российским террористам. Впрочем, позже, Американский институт изучения войны (ISW) заявил, что члены КСИР находятся на территории временно оккупированного Крыма с целью обучения врага пользоваться дронами-камикадзе Shahed-136.

Уже в июне 2023 года официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия получает от Ирана также материалы, которые необходимы для строительства завода по производству БпЛА. Согласно спутниковым снимкам, предприятие планируют разместить в "Алабуге".

Тем временем Европейский союз планирует ужесточить санкции против Ирана из-за его помощи врагу.