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Российский удар по Степногорску Запорожской области: количество пострадавших возросло в два раза

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Количество пострадавших в результате вражеского удара по Степногорску Запорожской области возросло дважды. Известно о 7 гражданских, которые получили ранения.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Подытоживая последствия вражеских ударов по региону 15 июля, Малашко напомнил и об ударе из РСЗО по Степногорску. По состоянию на сейчас известно о 7 пострадавших:

  • женщины 62, 66, 68 лет;
  • мужчины 37, 60, 61 и 68 лет.

Ситуация в Запорожской области

С начала полномасштабного вторжения России часть региона пока находится под оккупацией. Враг регулярно наносит удары по подконтрольной Украине части области.

Как рассказал Малашко, только за минувшие сутки враг нанес 52 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области. Также зафиксировано 48 обстрелов в Гуляйполе, Железнодорожном, Гуляйпольском, Новодаровке, Ольговском, Волшебном, Красном, Малиновке и Левадном.

"Поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов, административного здания и объектов социальной инфраструктуры", - добавил глава ОГА.

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