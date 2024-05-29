Российский теневой флот танкеров наносит ущерб окружающей среде, - Reuters

Растущий теневой флот танкеров, перевозящих попавшую под санкции иранскую, венесуэльскую и российскую нефть, заполняется самым дешевым доступным топливом, что препятствует сокращению выбросов от судоходства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сотни танкеров, перевозящих подпадающую под санкции нефть, представляют собой проблему, поскольку их трудно отследить из-за их непрозрачного владения и использования незападных страховок и других морских услуг, и у них мало стимулов следовать более чистым стандартам судоходства.
"Все больше судов нашли способы обойти санкции, действуя за пределами западной юрисдикции. Теневой флот перешел на стероиды. И обманные методы судоходства, которыми они занимаются, становятся все более и более сложными и изощренными", - сказала Мишель Визе Бокманн, главный аналитик группы морских данных Lloyd's List Intelligence.
К ним относятся опасные перевозки нефти с судна на судно в международных водах во избежание проверки со стороны государственного портового контроля, фальсификация идентификационных номеров судов, рассылка танкерами ложной информации о своем местоположении, а также использование реестров флагов с более низкими стандартами технического надзора и экспертизы, сказала Бокманн.
По оценкам Lloyd's List Intelligence, теневой флот вырос примерно до 630 танкеров с 530 год назад, что составляет 14,5% от общего мирового танкерного флота. По некоторым отраслевым оценкам, это число еще выше - более 800 танкеров.
Эти цифры свидетельствуют о дальнейшем быстром расширении после вторжения Москвы в Украину в 2022 году и ограничений Запада на экспорт российских энергоносителей, что привело к тому, что суда подверглись санкциям.
По данным Lloyd's List Intelligence, до войны теневой танкерный флот насчитывал около 280-300 судов.
Такой рост вызвал обеспокоенность по поводу его воздействия на окружающую среду, а также безопасности и эффективности санкций, включая западный запрет на поставку и торговлю российской нефтью по цене выше 60 долларов за баррель.
В соответствии с так называемой конвенцией IMO 2020, принятой Международной морской организацией (IMO), суда должны перейти на топливо с низким содержанием серы с дизельного топлива с высоким содержанием серы, которое отрасль использовала на протяжении десятилетий.
Обеспечение соблюдения этих правил, направленных на снижение выбросов, зависит от стран-членов IMO, которые могут взимать штрафы или задерживать суда за несоблюдение требований. В апреле IMO призвала своих членов усилить проверки судов, которые считаются теневыми судами, и ужесточить штрафы за любые нарушения. Правила IMO гласят, что суда могут сжигать топливо с высоким содержанием серы только в том случае, если у них есть системы очистки выхлопных газов, известные как скрубберы.
Однако танкеры теневого флота могут работать на дизельном топливе с более высоким содержанием серы, которое, по оценкам, стоит на 20% дешевле, чем более экологически чистое топливо, без проверок, если только их не останавливают в портах для обеспечения соблюдения правил, говорят люди, знакомые с этим вопросом.
"На многих теневых судах нет скрубберов, но они покупают мазут с высоким содержанием серы, когда находятся в России, - сказал один из источников в отрасли. Итак, они нарушают лимит серы, установленный IMO ".
Трудно оценить степень несоблюдения IMO 2020 среди теневого флота, но наблюдается рост случаев задержания судов из-за нарушений, связанных с серой.
Портовые власти в Европе и Азии задержали по меньшей мере десять судов за первые пять месяцев 2024 года в связи с конвенцией по сравнению с шестью за тот же период прошлого года и пятью за весь 2022 год. Из десяти задержанных танкеров девять ранее заходили в Россию.
Россия и ее партнеры по Евразийскому экономическому союзу, в который входят Казахстан, Кыргызстан, Армения и Беларусь, договорились в декабре, что продолжат использовать топливо с высоким содержанием серы до конца 2026 года. Это означает, что суда по-прежнему могут получать топливо с высоким содержанием серы в портах.
Напомним, заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Далип Сингх заявил, что США могут принять дополнительные меры, чтобы увеличить стоимость использования Россией теневого флота для уклонения от потолка цен на нефть стран "Большой семерки".