Российский теневой флот танкеров наносит ущерб окружающей среде, - Reuters

Сотни танкеров, перевозящих подпадающую под санкции нефть, представляют собой проблему, поскольку их трудно отследить из-за их непрозрачного владения и использования незападных страховок и других морских услуг, и у них мало стимулов следовать более чистым стандартам судоходства.

"Все больше судов нашли способы обойти санкции, действуя за пределами западной юрисдикции. Теневой флот перешел на стероиды. И обманные методы судоходства, которыми они занимаются, становятся все более и более сложными и изощренными", - сказала Мишель Визе Бокманн, главный аналитик группы морских данных Lloyd's List Intelligence.

К ним относятся опасные перевозки нефти с судна на судно в международных водах во избежание проверки со стороны государственного портового контроля, фальсификация идентификационных номеров судов, рассылка танкерами ложной информации о своем местоположении, а также использование реестров флагов с более низкими стандартами технического надзора и экспертизы, сказала Бокманн.

По оценкам Lloyd's List Intelligence, теневой флот вырос примерно до 630 танкеров с 530 год назад, что составляет 14,5% от общего мирового танкерного флота. По некоторым отраслевым оценкам, это число еще выше - более 800 танкеров.

Эти цифры свидетельствуют о дальнейшем быстром расширении после вторжения Москвы в Украину в 2022 году и ограничений Запада на экспорт российских энергоносителей, что привело к тому, что суда подверглись санкциям.

По данным Lloyd's List Intelligence, до войны теневой танкерный флот насчитывал около 280-300 судов.

Такой рост вызвал обеспокоенность по поводу его воздействия на окружающую среду, а также безопасности и эффективности санкций, включая западный запрет на поставку и торговлю российской нефтью по цене выше 60 долларов за баррель.

В соответствии с так называемой конвенцией IMO 2020, принятой Международной морской организацией (IMO), суда должны перейти на топливо с низким содержанием серы с дизельного топлива с высоким содержанием серы, которое отрасль использовала на протяжении десятилетий.

Без очистки

Обеспечение соблюдения этих правил, направленных на снижение выбросов, зависит от стран-членов IMO, которые могут взимать штрафы или задерживать суда за несоблюдение требований. В апреле IMO призвала своих членов усилить проверки судов, которые считаются теневыми судами, и ужесточить штрафы за любые нарушения. Правила IMO гласят, что суда могут сжигать топливо с высоким содержанием серы только в том случае, если у них есть системы очистки выхлопных газов, известные как скрубберы.

Однако танкеры теневого флота могут работать на дизельном топливе с более высоким содержанием серы, которое, по оценкам, стоит на 20% дешевле, чем более экологически чистое топливо, без проверок, если только их не останавливают в портах для обеспечения соблюдения правил, говорят люди, знакомые с этим вопросом.

"На многих теневых судах нет скрубберов, но они покупают мазут с высоким содержанием серы, когда находятся в России, - сказал один из источников в отрасли. Итак, они нарушают лимит серы, установленный IMO ".

Трудно оценить степень несоблюдения IMO 2020 среди теневого флота, но наблюдается рост случаев задержания судов из-за нарушений, связанных с серой.

Портовые власти в Европе и Азии задержали по меньшей мере десять судов за первые пять месяцев 2024 года в связи с конвенцией по сравнению с шестью за тот же период прошлого года и пятью за весь 2022 год. Из десяти задержанных танкеров девять ранее заходили в Россию.

Россия и ее партнеры по Евразийскому экономическому союзу, в который входят Казахстан, Кыргызстан, Армения и Беларусь, договорились в декабре, что продолжат использовать топливо с высоким содержанием серы до конца 2026 года. Это означает, что суда по-прежнему могут получать топливо с высоким содержанием серы в портах.