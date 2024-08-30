О русском следе в украинских облигациях, или как вылезти из мусорного бака истории

О пользе и даже жизненной необходимости отделения мух от котлет, пропаганды от здравого смысла, коллективной безответственности от уголовной ответственности, а также о реалиях мирового бизнеса и особенностях украинского фондового рынка – в колонке соучредителя First Kyiv Investment Club, преподавателя Эдинбургской бизнес-школы Ивана Компана.

Достижение, которое вызывает восхищение. Наверное не ошибусь, если скажу, что для многих украинцев, кто хоть немного интересуется инвестициями, крупнейшей финансовой новостью последних недель, если не считать такие мелочи как выступление председателя ФРС Пауэлла, который подтвердил, что "уже пора" для снижения ставок в США, или заявление главы Банка Японии о возможном повышении стоимости денег, или квартальный отчет Nvidia, – стала информация Bloomberg о том, что инвестиционный фонд Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund с капиталом в 470 миллионов долларов, которым управляет компания Arkaim Advisers, заработала сумасшедшие деньги, инвестировав в украинские облигации.

Сам фонд зарегистрирован в Великобритании и специализируется на инвестициях в корпоративные облигации в развивающихся странах: Аргентине, Бразилии, Колумбии и среди прочих – Украине. В общей сложности с начала года фонд заработал для своих инвесторов 12%, что позволило ему войти в 1% лучших фондов в мире с такой же специализацией. Браво!

Почему такой ажиотаж? Почему собственно новость о британском фонде, который заработал деньги для своих инвесторов, вызвала такой интерес среди украинских граждан. Причин несколько… Во-первых, фонд инвестировал в Украину и доля украинских ценных бумаг в его портфеле составляет 10%, а это немало. Во-вторых, в фонде нашелся "русский след". И скажите, как же не откликнуться рядовому гражданину на такую новость? А для "журналистов", специализирующихся на вопросах пропаганды, это вообще "золотая жила". Заголовки сами так и просятся на первую полосу: "Россияне коварно грабят Украину!" или еще лучше: "Русский след" в украинских облигациях".

Что в этой новости является правдой? Фонд настоящий, заработал хорошо, а на украинских ценных бумагах – просто фантастически. Доходность облигаций государственных монополий – Нафтогаза Украины и Укрзализныци – с начала этого года составила 73% и 53% соответственно. Доходность облигаций Метинвеста была существенно ниже, но тоже впечатляет – 19%.

Кстати, средняя доходность корпоративных облигаций в развивающихся странах составляет 9,6%, по данным Bloomberg. Значит ли это, что украинские компании брали взаймы под такие безумные проценты? Никоим образом! Просто в начале года эти ценные бумаги на вторичном рынке стоили очень дешево, потому что Украина находилась на грани дефолта. С тех пор ситуация изменилась: Украина провела реструктуризацию евробондов, помощь союзников продолжает поступать, риски дефолта уменьшились, следовательно – цена облигаций выросла.

Кстати, украинские инвесторы, у которых есть деньги за границей, тоже могли приобрести облигации этих компаний в начале года и хорошо на этом заработать. Но в начале года было страшно, потому что над головой Дамокловым мечом висел риск дефолта, и можно было потерять все или очень много, поэтому и цена была низкая. Потом страх рассеялся, но уже было поздно, потому что цена, доходность и риск – это неотъемлемые части одного уравнения. Высокий риск – низкая цена и высокая доходность, и наоборот! Так что, "зрада" отменяется. Кто рискнул и заработал, а кому остается читать статьи о том, как зарабатывают другие.

"Русский след". Если заглянуть на страницу управляющей фондом компании, среди руководителей вы увидите немало российских фамилий и информацию о десятилетиях их опыта работы в российских финансовых компаниях, в том числе и государственных. Значит ли это, что враг грабит Украину? Не думаю… Так же эти люди "грабят" Колумбию, Бразилию и Аргентину, потому что это их работа – зарабатывать на проблемах эмитентов, рискуя собственными деньгами. Конечно, если когда-нибудь выяснится, что кто-то из украинских чиновников делился с фондом чувствительной конфиденциальной информацией о ходе реструктуризации облигаций, чего полностью исключать нельзя, учитывая специфику украинского рынка государственных облигаций, то, безусловно, это криминал. Хотя вряд ли кто-нибудь когда-нибудь подобное сможет доказать, если бы даже мое предположение было правдой.

Имеют ли право россияне покупать украинский долг и на этом зарабатывать? Почему бы нет, если они работают в компании, зарегистрированной в добропорядочной юрисдикции. Повторюсь, могли купить и вы, но не рискнули, а может купили и заработали, как те же россияне. Поэтому, пожалуй, если отбросить пропаганду, вряд ли можно утверждать, что "россияне из Лондона ограбили Украину". Они просто воспользовались ситуацией, как ею уже давно пользуются многие другие финансовые компании, где у руководителей исключительно англо-саксонские, еврейские, а еще чаще украинские фамилии. Но, согласитесь, что заголовок "Украинцы грабят Украину!" привлекает внимание гораздо меньше, ведь таких новостей у нас и так сколько угодно. И к ним, и к самому грабежу, все уже давно привыкли.

Как с этим быть? А никак! Ни одна из облигаций, выпущенных украинскими эмитентами, и государством, и компаниями, не имеет инвестиционного рейтинга. То есть риски существенные, а вероятность дефолта, соответственно, высокая. Следовательно, все это должно компенсироваться низкими ценами и высокой доходностью. Иногда колебания цен на вторичном рынке на подобные активы просто безумны. В финансовом простонародье такие облигации называют "мусорными". С точки зрения правил и законов это значит, что покупать подобные ценные бумаги имеют право только спекулятивные инвесторы, делающие это на свой страх, ясно осознавая все риски. Банкам или пенсионным фондам, работающим на развитых рынках, к таким ценным бумагам приближаться запрещено, потому что рисковать сбережениями добропорядочных граждан из-за высоких доходов в цивилизованном мире запрещено.

И если вы когда-нибудь заглянете в список "инвесторов" в украинские облигации, то вы никогда там не встретите названий крупных известных банков из Америки, Европы или Японии. Список составлен только из спекулянтов. Но в данном контексте я бы не употреблял слово "спекулянт" как бранное. Что плохого в том, когда люди способны верно оценить риски и рискнуть своими деньгами. Стыдить надо тех, кто заворачивает подобный мусор в привлекательную обертку государственных гарантий и продает обычным людям, которые, в отличие от искусных фондов, чаще теряют, чем зарабатывают.

И еще одно… Даже не думайте объяснять или оправдывать подобную ситуацию войной. Несомненно, война существенно увеличила риски, но и до войны Украина как эмитент всегда находилась в компании стран с "мусорным" рейтингом, которых с радостью доят искусные спекулянты. Очевидно, что к концу войны ситуация вряд ли изменится к лучшему. Но это не столь важно, и более того – естественно.

Главный вопрос – в том, что будет после войны! Если продолжим брать взаймы, выпуская облигации под безумные проценты для того, чтобы это все разворовывалось чиновниками, то из "мусорного бака" нам не выбраться никогда. Всегда найдутся какие-то британцы с русскими корнями, или россияне с британскими, которые на нас будут хорошо зарабатывать. Хотя разве можно сравнить их заработки с теми суммами, которые воруют из бюджета наши родные украинцы в вышиванках, которые часто и не знают, что такое облигации, купоны, инвестиционные рейтинги и другие "умные" термины финансовых рынков.