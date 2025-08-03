Российский "Шахед" уничтожил склад литовской волонтерской организации в Киеве
В Киеве во время российской атаки в ночь на 31 июля был уничтожен склад литовской организации Blue/Yellow. Она оказывала гуманитарную помощь в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Как отмечается, российский "Шахед" полностью уничтожил склад один из временных складов общественной организации Blue/Yellow. Серьезные повреждения получили и соседние здания.
По сообщению организации, этот склад был одним из нескольких, которые Blue/Yellow использовала для временного хранения гуманитарной помощи из Литвы перед отправкой на фронт. Там хранились средства индивидуальной защиты (каски, жилеты) для сотрудников и медиков.
"В Украине никто не застрахован от подобных атак. Это повседневная реальность войны. Самое главное, что не пострадали люди. Фонд не понес серьезных потерь, поэтому наша работа не прекращается - мы продолжим собирать средства и отправлять их защитникам Украины", - отметила директор Blue/Yellow Лаура Паукште.
Массированный удар по Киеву
В ночь на 31 июля россияне нанесли комбинированный удар по Киеву с использованием ракет и дронов. В результате атаки был разрушен целый подъезд девятиэтажки в Святошинском районе столицы.
Как известно, в результате обстрела погиб 31 человек, в том числе пятеро детей. В Киеве объявили День траура по погибшим.
Больше о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.