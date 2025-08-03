Российский "Шахед" уничтожил склад литовской волонтерской организации в Киеве

В Киеве во время российской атаки в ночь на 31 июля был уничтожен склад литовской организации Blue/Yellow. Она оказывала гуманитарную помощь в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Как отмечается, российский "Шахед" полностью уничтожил склад один из временных складов общественной организации Blue/Yellow. Серьезные повреждения получили и соседние здания.

По сообщению организации, этот склад был одним из нескольких, которые Blue/Yellow использовала для временного хранения гуманитарной помощи из Литвы перед отправкой на фронт. Там хранились средства индивидуальной защиты (каски, жилеты) для сотрудников и медиков.

"В Украине никто не застрахован от подобных атак. Это повседневная реальность войны. Самое главное, что не пострадали люди. Фонд не понес серьезных потерь, поэтому наша работа не прекращается - мы продолжим собирать средства и отправлять их защитникам Украины", - отметила директор Blue/Yellow Лаура Паукште.