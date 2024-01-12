Российский пленный сделал интересное признание по Украине (видео)

"Я вот ребят вижу. Основная масса, 90%, разговаривает на русском языке. Все говорят, что им эта война не нужна, а мы все равно прем. Ни одного нациста, фашиста за все время не видел", - признался он, добавляя, что не понимает "для чего все это".

Как попал в плен

В армию РФ 33-летний Сергей Саранчин попал, получив повестку. Он не скрывал, что боялся попасть только в подраздел "Шторм Z". Ему говорили, что будет охранять границу, но вместо этого отправили на штурм.

По его словам, была задача взять окоп и ждать замены, а уже на месте оккупанты поняли, что их бросили без еды, БК и воды - помощь так и не пришла, потому что была уничтожена еще на подходах.

"Никто нас не поменял и не собирался", - признался оккупант.

Когда начался штурм, в бой они не пошли, потому что боекомплекта не было. Когда ВСУ предложили им сдаться в плен, согласились.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 12 января, составили 840 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 368460 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков, 11 артсистем и 16 ББМ. В частности, на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали 462 российских оккупантов, уничтожив 27 единиц военной техники.