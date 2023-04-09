Российское наступление на Авдеевку прекратилось: карты боев от ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска продолжают укреплять приграничные районы России. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска продолжают строительство укреплений в приграничных с Украиной районах Курской области и сохраняют присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

Ранее ISW оценивало, что российские войска, возможно, строят укрепления в российских областях, граничащих с Украиной, чтобы поддержать информационную операцию, представить войну как угрозу существованию России, а также рассредоточить украинские силы, прижав их к приграничным районам подальше от линии фронта.

8 апреля русские войска совершили ограниченные наземные удары вдоль линии Сватово-Кременной. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи самой Кременной, Кузьминого (3 км к юго-западу от Кременной), района Серебрянского леса (10 км к югу от Кременной), Верхнекаменного (18 км к югу от Кременной). .

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска совершили наземные атаки вблизи Тернов (17 км к северо-западу от Кременной) и Невского (20 км к северо-западу от Кременной). Другой российский "военкор" утверждал, что вновь сформированный артиллерийский дивизион 2-го корпуса армии так называемой "ЛНР", состоящий из добровольцев, действует на линии Кременная-Белогоровка.

Бои на Донбассе

По состоянию на 8 апреля русские войска продолжали добиваться успехов в Бахмуте. Геолокационные кадры, опубликованные 7 апреля, показывают, что российские войска, вероятно, продвинулись вплотную к трассе T0504 в юго-западном Бахмуте. Российские военные блоггеры утверждали, что русские войска продвинулись в южном и центральном Бахмуте.

Российский источник в ночь на 7 апреля утверждал, что войска "Вагнера" полностью захватили Бахмут и что украинские силы отступают ко Временам Яра, но позже 8 апреля отозвало это заявление и заявило, что украинские силы отступили только с центральной части Бахмута в западные части города.

ISW не видела визуального подтверждения российских заявлений о том, что группа Вагнера контролирует весь центр Бахмута, а относительно меньшие темпы продвижения в центре города указывают на то, что украинские силы все еще активно защищают свои позиции в этой части города. Другие российские "военкоры" утверждали, что боевики "Вагнера" пытаются продвинуться с юга и востока в центр Бахмута, чтобы давить на украинские силы, чтобы они вышли из этого района.

Российские войска продолжали наступательные действия вокруг Бахмута 8 апреля. Российский "военкор" утверждал, что боевики "Вагнера" вели штурм вблизи Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута), Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута) и Белой Горы (14 км юго-западнее Бахмута).

Его коллега 7 апреля заявил, что российские войска продолжают наступательные операции к западу от Клищиевки (6 км юго-западнее Бахмута) и Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута), и что российские и украинские силы не могут продвинуться вблизи Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и на участках трассы Т0504 юго-западнее Бахмута.

Российские источники широко утверждали, что войска Вагнера начали серьезно блокировать или полностью отрезать все украинские наземные линии связи (GLOC) в Бахмут. Российский военный блоггер добавил, что грязная дорога сдерживает украинские возможности обеспечить свою группировку в Бахмуте.

Предыдущие российские заявления о способности российских войск препятствовать украинским GLOC в районе Бахмута были преувеличены, и украинским силам, вероятно, не нужно перемещать тяжелую технику в сам Бахмут для проведения текущих боевых действий в городе, происходящих в городе. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Богдановки и Ивановского.

Напряжение между группой "Вагнера" и обычными российскими силами по ответственности за тактические успехи в Бахмуте, кажется, усиливается. Владелец "Вагнера" Евгений Пригожин ответил советнику главы так называемой "ДНР" Яну Гаину на заявления о захвате российскими войсками железнодорожной станции "Бахмут-1" и заявил, что мало знает о действиях российских войск в Бахмуте, поскольку не видел. обычные русские силы за рубежом.

7 апреля Пригожин заявил, что боевики "Вагнера" все еще ведут упорные бои у железнодорожного вокзала, вероятно, пытаясь представить себя надежным и прагматичным источником тактической информации в Бахмуте по сравнению с другими слишком оптимистичными российскими источниками.

Министерство обороны России (МО) ранее столкнулось с интенсивной негативной реакцией из-за заявлений о том, что российские войска захватили Соледар (12 км к северо-востоку от Бахмута) после того, как войска "Вагнера" захватили населенный пункт 11 января. Напряженность вокруг ответственности за тактический успех в Бахмуте, вероятно, продолжит подпитывать конфликт между Пригожиным и российским МО.

Сообщается, что темпы наступательных действий РФ на линии фронта Авдеевка-Донецк снизились. 8 апреля Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Новокалинового (13 км севернее Авдеевки) и в пределах 32 км юго-западнее Авдеевки в районе Северного, Первомайского, Марьинки и Победы.

Председатель Совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко сообщил, что наступление россиян на Авдеевку остановилось, но российские войска сохраняют свой оперативный темп у Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки). Украинский Генштаб сообщил, что 8 апреля российские войска совершили примерно четверть всех своих штурмов в Украине в районе Марьинки.

Российский "военкор" утверждал, что русские войска пытались продвинуться через леса к северу и от Марьинки. Другой российский военный блоггер 8 апреля заявил, что за последние сутки темпы российских боевых действий на линии фронта Авдеевка-Донецк заметно снизились.

Российские войска 8 апреля не производили подтвержденных наземных обстрелов на западе Донецкой области.

"Южная ось"

Источники украинского спецназа, разведки и военно-морских сил показали, что 19 октября 2022 г. украинские силы безуспешно пытались осуществить десант на восточном (левом) берегу Днепра для освобождения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Украинские чиновники сообщили The Times, что около 600 украинских военнослужащих на 30 бронированных катерах пытались высадиться возле ЗАЭС, но только одна украинская группа смогла добраться до оккупированной территории через российский артиллерийский огонь и использование россиянами танков для отражения наступления украинцев.

После трех часов ближнего боя на подступах к Энергодару группа отступила на западный (правый) берег Днепра. Украинские источники заявили, что украинский спецназ предполагал, что россияне вступят в пехотный бой, беспокоясь о безопасности ЗАЭС, и показали, что российские войска создали плотные линии обороны и заменяли территорию поблизости.

19 октября ISW сообщило, что российские источники обвинили украинцев в попытке высадки вблизи ЗАЭС, но не смогли оценить, что тогда произошла посадка. Государственная атомная энергетическая компания "Энергоатом" 8 апреля сообщила, что российские войска устанавливают дополнительные ограждения вокруг ЗАЭС и ограничивают движение автотранспорта по территории АЭС.

Российские источники продолжали спекулировать о запланированном украинском контрнаступлении на юге Украины, включая гипотезы о возможности высадки украинского десантного десанта через Каховское водохранилище. Известные российские военные блоггеры дополнили сообщение The Times, дополнительно подтверждающее, что российские силы имеют тяжелую военную технику в непосредственной близости от ЗАЭС.

Другой известный военкор утверждал, что на отдельных участках украинские силы могут добраться до оккупированной Запорожской области через Каховское водохранилище за одну-три минуты. Он заявил, что украинский десант маловероятен из-за российских укреплений и минировок, а также из-за того, что украинские атаки будут отражать сводный полк личного состава из республики Башкортостан и части неопределенного дальневосточного ВДВ.

Он, однако, утверждает, что такая высадка может представлять угрозу российской группировке сил на западе Запорожской области, если украинцы одновременно попытаются продвинуться в другом районе. Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов расширил изображения Sentinel-2, на которых показан российский противотанковый ров протяженностью 70 км примерно в 50 км к востоку от Мелитополя, заявив, что россияне готовы противостоять украинским контрнаступлениям. Другой военкор заявил, что украинские войска усиливают разведку в Запорожской области.

Российские оккупационные чиновники и источники утверждали, что российская ПВО сбила украинскую ракету над Феодосией на юго-востоке Крыма 8 апреля. На геолокационных кадрах виден взрыв возле российской зенитно-ракетной базы в Феодосии.

Российские военные блоггеры и агрегаторы новостей допустили, что украинские войска могли использовать украинскую баллистическую ракету малой дальности "Гром-2" или предоставленные США ракетные системы большой дальности ATACMS, несмотря на то, что США не посылали такие системы в Украину.