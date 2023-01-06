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Российский самолет, сбитый под Бахмутом, упал на одно из сел Донецкой области (видео)

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Донецкая область, Пятница 06 января 2023 09:50
Российский самолет, сбитый под Бахмутом, упал на одно из сел Донецкой области (видео) Фото: hоссийский самолет, сбитый под Бахмутом, упал на одно из сел Донецкой области (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

В Донецкой области украинские силы ПВО "приземлили" российский самолет, который упал в селе Веселая Долина. ВСУ показали последствия крушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Российский самолет, сбитый украинской ПВО под Бахмутом 5 января, упал в селе Веселая Долина в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки украинские войска уничтожили две единицы авиации врага - самолет и вертолет. Также Силы обороны ликвидировали еще 530 оккупантов. Таким образом, общие потери России с начала полномасштабного вторжения превысили отметку в 110 000 убитыми.

Также сообщалось, что за минувшие сутки авиация ВСУ нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

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