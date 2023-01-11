Российский газ не нужен в Европе: транзит через Украину упал в начале 2023 года

Подконтрольный Кремлю газовый монополист "Газпром" заявил, что ежедневные поставки российского газа через точку входа Суджа через Украину в Европу в течение последних пяти дней составляли 35,5 млн кубометров по сравнению с более чем 40 млн кубометров в последние несколько месяцев.

Источник Reuters сказал, что более низкие объемы, вероятно, отражают рекордно высокие зимние температуры, наблюдавшиеся на большей части Европы в новогодний период.

За последние дни были побиты температурные рекорды от Швейцарии до Польши и Венгрии, где был зарегистрирован самый теплый канун Рождества в Будапеште, а 1 января температура поднялась до 18,9 градусов.

Британские и голландские оптовые цены на газ снижаются, поскольку мягкая погода ограничивала спрос на газ для отопления, а предложение сжиженного природного газа (СПГ) росло.

Цены на газ в Европе падают, так как сочетание мягкой погоды и сокращения промышленного потребления привело к необычному сезонному увеличению запасов, которое грозит перегрузкой системы хранения.

Экспорт газа из России в Европу по трубопроводам резко упал до постсоветского минимума в 2022 году, поскольку крупнейший покупатель сократил импорт из-за вторжения РФ в Украину, "Северный поток" поврежден взрывами.

Европейский Союз много лет говорил о том, что он должен сократить свою сильную зависимость от российских энергоносителей, но серьезно относиться к этому стал только после того, как Кремль вторгся в Украину в феврале.

Операторы газохранилищ в Германии, которая раньше была крупнейшим потребителем газа "Газпрома" выразили оптимизм в отношении того, что следующей зимой проблем с поставками не будет из-за снижения потребления, и заявили, что этой зимой не будет дефицита.

Более мягкие температуры в это время года на большей части территории Европы означают, что запасы газа остаются стабильными, а не сокращаются, как это обычно бывает зимой.

В целом газовые хранилища Европы были заполнены на 83% 8 января, согласно последним данным Gas Infrastructure Europe, мало изменившись по сравнению с концом прошлого года.