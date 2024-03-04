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Российский фрегат с "Калибрами" и "Цирконами" зашел в порт Катара: названа цель визита

Фото: фрегат РФ "Маршал Шапошников" с "Калибрами" прибыл в Катар (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Российский фрегат "Маршал Шапошников", который является носителем ракет "Калибр" и "Циркон", зашел в катарский порт Хамад для участия в оборонной выставке DIMDEX-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"На причале состоялась церемония встречи российского боевого корабля, в которой приняли участие представители посольства РФ в Катаре, а также офицеры военно-морских сил принимающей стороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фрегат пробудет в порту Катара несколько дней, в ходе выставки его смогут посетить участники и гости международного мероприятия.

Что известно о фрегате "Маршал Шапошников"

"Маршал Шапошников" – это российский фрегат проекта 1155М, который состоит в составе Тихоокеанского флота ВМФ России. В ходе капитального ремонта в 2016 году корабль получил пусковыми установками ракетных комплексов "Калибр", "Циркон" и "Оникс". Модернизация проводилась на базе Центра судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке. В рамках модернизации были демонтированы и заново изготовлены корпусные конструкции и кабельные трассы.

Примечательно, что первые запуски "Калибров" с корабля после модернизации были провальными. Судя по распространенным видео, запущенные ракеты упали в море на небольшом расстоянии от корабля.

16 сентября 2023 года фрегат посетил диктатор КНДР Ким Чен Ын, где он осмотрел ракетные комплексы "Калибр" и "Уран".

 

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