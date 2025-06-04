Российский фонд на "черный день" потерял еще 6 млрд долларов

Ликвидные активы в Фонде национального благосостояния России, резерве страны на черный день, в мае сократились на 14%.

По данным российского министерства финансов, доступные для использования ресурсы фонда сократились в этом месяце до 2,8 трлн руб. (35,7 млрд долларов). Это означает потерю 453,8 млрд руб. (5,8 млрд долларов), доступных для финансирования дефицита бюджета.

По подсчетам Bloomberg, с начала вторжения Кремля в феврале 2022 года ликвидные активы фонда сократились на 68%.

Планы по пополнению резервов в этом году за счет избыточных доходов от нефти и газа были сорваны падением стоимости сырой нефти, вызванным торговой войной президента США Дональда Трампа.

Снижение цен на нефть заставило правительство РФ сократить прогноз доходов от энергоносителей на 24% и утроить прогнозируемый дефицит бюджета.

Россия уже увеличила государственные расходы на оборону в 2025 году на четверть - до 6,3% ВВП, что стало самым высоким уровнем со времен Холодной войны. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что расходы на оборону пересматриваться не будут.