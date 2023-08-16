Российский флот держится ближе к своим берегам после атак в Черном море, - ВМС

"Что касается последствий (атаки морских дронов - ред.). Так, в результате этих событий они стали держаться подальше от основной своей морской базы. Напоминаю, что в Черном море Севастополь является основной морской базой Черноморского флота и вторая база - это Новороссийск", - сказал спикер.

По его словам, российские корабли пытаются держаться поближе к своим официально признанным берегам. То есть в северо-восточной части Черного моря.

"Поэтому да. Это влияет. Лишний раз не выходят в те участки моря, ведь могут получить какие-то повреждения. И это заметно", - добавил Плетенчук.

Атаки на корабле РФ

Как известно, в ночь на 4 августа в районе порта Новороссийск в Краснодарском крае РФ раздались взрывы. Минобороны Россия заявило об атаке морских дронов и обвинило Украину.

Источники РБК-Украина подтвердили, что СБУ провела спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате чего был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк ". По имеющейся информации, россияне еще не скоро смогут отремонтировать корабль.

Уже следующей ночью в районе Керченского пролива был атакован дронами крупный нефтяной танкер SIG, нагруженный топливом. Спецоперацию провели СБУ совместно с ВМС Украины.

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