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Российский дрон ударил по автобусу в Херсоне: есть погибший и много раненых

Фото: Россияне ударили по маршрутке в Херсоне (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Россияне атаковали беспилотником маршрутку в Херсоне. Среди пострадавших - пожилые люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко и Национальную полицию Украины.

Российские войска нанесли удар беспилотником по маршрутному автобусу на остановке в Днепровском районе Херсона. В результате атаки погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Трех пострадавших - 56-летнего и 72-летнего мужчин и 66-летнюю женщину - госпитализировали с минно-взрывными травмами. Медики проводят необходимые обследования и оказывают им помощь.

Обновлено 14:13

Как отмечают правоохранители, сегодня в полдень российский дрон ударил по маршрутному автобусу на остановке в Днепровском районе Херсона.

В результате атаки одна женщина погибла, еще десять пассажиров получили ранения, среди них один мужчина в тяжелом состоянии.

 
Фото: Национальная полиция Украины

После взрыва водитель оперативно доставил автобус в медицинское учреждение, чтобы пострадавшие как можно быстрее получили помощь.

Полиция документирует очередное военное преступление оккупантов.

Это не первый случай целенаправленного удара по гражданскому транспорту в городе. Российские войска продолжают террор мирного населения, пренебрегая нормами международного гуманитарного права.

Атака РФ на Херсон

Напомним, что 2 февраля российские войска атаковали маршрутный автобус в Херсоне, сбросив взрывчатку с беспилотника. В результате удара пострадали пять человек, среди которых двое детей.

Инцидент произошел в Днепровском районе около 15:30. Вражеский дрон сбросил боеприпас на люк маршрутки с пассажирами, что привело к возгоранию транспорта.

Среди пострадавших - 12-летний мальчик, 1-летняя девочка, а также женщины 38, 52 и 54 лет. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

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