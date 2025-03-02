Российский дрон ударил по автобусу в Херсоне: есть погибший и много раненых

Российские войска нанесли удар беспилотником по маршрутному автобусу на остановке в Днепровском районе Херсона. В результате атаки погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Трех пострадавших - 56-летнего и 72-летнего мужчин и 66-летнюю женщину - госпитализировали с минно-взрывными травмами. Медики проводят необходимые обследования и оказывают им помощь.

Обновлено 14:13

Как отмечают правоохранители, сегодня в полдень российский дрон ударил по маршрутному автобусу на остановке в Днепровском районе Херсона.

В результате атаки одна женщина погибла, еще десять пассажиров получили ранения, среди них один мужчина в тяжелом состоянии.

Фото: Национальная полиция Украины

После взрыва водитель оперативно доставил автобус в медицинское учреждение, чтобы пострадавшие как можно быстрее получили помощь.

Полиция документирует очередное военное преступление оккупантов.

Это не первый случай целенаправленного удара по гражданскому транспорту в городе. Российские войска продолжают террор мирного населения, пренебрегая нормами международного гуманитарного права.