Российский дипломат захватил участок земли в Австралии, где планировали строить посольство РФ

Австралия запретила России строить новое посольство на этом участке земли - в двух шагах от здания парламента - после того, как спецслужбы предупредили, что он может быть использован в качестве базы для шпионажа за законодателями.

В пятницу, 23 июня, Россия начала судебное разбирательство, чтобы спасти проект по строительству дипучреждения, а также предприняла необычный дипломатический гамбит: отправила чиновника, который поселился в ветхом переносном домике на участке.

Издание заявляет, что мужчина средних лет, одетый в спортивные штаны и пуховую куртку, представляет собой "колючую проблему для австралийских чиновников, которые опасаются насильно выселять российского посланника".

Правительственные источники сообщили AFP, что мужчина имеет дипломатическую защиту, хотя он не фигурирует в открытом списке представителей России в Австралии.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе назвал дипломата "каким-то парнем, стоящим на холоде на травинке в Канберре". При этом он добавил, что "парень не представляет угрозы для нашей национальной безопасности".

Посольство РФ в Австралии

Россия выкупила у правительства Австралии право аренды земли в 2008 году, а в 2011 году получила разрешение на строительство нового посольства. Но на прошлой неделе правительство Австралии объявило, что разрывает договор аренды.

Парламент Австралии принял законы, направленные на предотвращение строительства российского посольства на участке, расположенном примерно в 400 метрах от здания парламента.

"Правительство получило очень четкие рекомендации по безопасности в отношении риска, который представляет новое российское присутствие так близко к зданию парламента". Мы действуем быстро, чтобы гарантировать, что арендованный объект не станет официальным дипломатическим представительством", - заявил премьер Австралии.

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