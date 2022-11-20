В российской Белгородской области два дня подряд слышат взрывы: что известно

В России в Белгородской области второй день подряд "громко". В сети сообщают о взрывах в нескольких районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Над областью громко. По предварительным данным работает ПВО...Жители Грайворонского городского округа сообщают о громких звуках. Громко и в Белгородском районе", - пишут в сети.

Между тем, местные паблики распространяют информацию о том, что якобы жителей Грайворона и Нижнего Ольшанца просят перейти в укрытие.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже сообщил о якобы обстреле Нижнего Ольшанца и пострадавшей.

"В результате обстрела села Нижний Ольшанец есть одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Бригады скорой медицинской помощи выехали на место. Есть повреждения в 6 частных домовладениях. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы продолжают подомовой обход территории", - написал он.