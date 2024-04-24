В российской армии рекордное дезертирство с начала войны, - британская разведка

Как отмечается в сводке, по данным независимой российской медиагруппы "Медиазона", в марте 2024 года российские военные суды приговорили рекордное число 684 военнослужащих РФ за дезертирство. Общее количество случаев с момента "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года составляет 7400, при этом в Московской области зарегистрировано наибольшее количество случаев - 496.

По данным британской разведки, многие солдаты, которых выследили и передали военному суду, приговорены к условным срокам и возвращены в свои части и на передовую. В то же время количество запросов о предоставлении убежища в западных странах от граждан России, уклоняющихся от военной службы, достигло рекордного уровня.

"Российские солдаты, в том числе насильственно завербованные в ходе частичной мобилизации в сентябре 2022 года, должны оставаться на военной службе на неопределенный срок с малой вероятностью демобилизации", - отмечают в Минобороны Британии.