В российской армии рекордное дезертирство с начала войны, - британская разведка

Дезертирство мобилизованных из российской армии достигло рекордного уровня. Больше все зарегистрировано в Московской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, по данным независимой российской медиагруппы "Медиазона", в марте 2024 года российские военные суды приговорили рекордное число 684 военнослужащих РФ за дезертирство. Общее количество случаев с момента "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года составляет 7400, при этом в Московской области зарегистрировано наибольшее количество случаев - 496.
По данным британской разведки, многие солдаты, которых выследили и передали военному суду, приговорены к условным срокам и возвращены в свои части и на передовую. В то же время количество запросов о предоставлении убежища в западных странах от граждан России, уклоняющихся от военной службы, достигло рекордного уровня.
"Российские солдаты, в том числе насильственно завербованные в ходе частичной мобилизации в сентябре 2022 года, должны оставаться на военной службе на неопределенный срок с малой вероятностью демобилизации", - отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, по информации Bloomberg, Кремль готовится набрать больше солдат-контрактников. Власти стремятся избежать, по крайней мере на данный момент, еще одной массовой мобилизации, которая может подорвать народную поддержку войны с Украиной. Принимая до 30 тысяч новобранцев в месяц, Россия могла бы пополнить ряды армии на 300 тысяч в этом году.
По данным "Левада-центра", большинство жителей России поддерживают войну против Украины. В марте 2024 года только 16% респондентов выступают против. За последний год доля ожидающих второй волны мобилизации снизилась до 48%.