Российским войскам приказали прорвать оборону ВСУ в Луганской области, - Гайдай

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

"Российское военное руководство поставило задачу прорвать оборону ВСУ. Поэтому каждый день продолжаются тяжелые бои, обстрелы. Но это не остановит наших военных, они ежедневно продвигаются вперед - к освобождению Луганской области, хотя продвижение не столь стремительно, как нам хотелось бы", - заявил он.

Гайдай подтвердил, что россияне пытаются снова захватить Белогоровку. По его словам, оккупанты понимают, что в случае их отступления дальше ВСУ могут освободить следующим Лисичанск.

Также Гайдай отметил, что украинские бойцы мотивированы и настроены идти вперед. Глава Луганской ОВА заявил, что россияне потеряли около 500 солдат в районе Макеевки в Сватовском районе. Он подчеркнул, что оккупанты не забирают тела погибших, чтобы не выплачивать родственникам компенсации.