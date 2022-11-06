Российским войскам приказали прорвать оборону ВСУ в Луганской области, - Гайдай
Российское командование приказало оккупантам прорвать ВСУ в Луганской области. Однако украинские войска удерживают позиции и постепенно продвигаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.
"Российское военное руководство поставило задачу прорвать оборону ВСУ. Поэтому каждый день продолжаются тяжелые бои, обстрелы. Но это не остановит наших военных, они ежедневно продвигаются вперед - к освобождению Луганской области, хотя продвижение не столь стремительно, как нам хотелось бы", - заявил он.
Гайдай подтвердил, что россияне пытаются снова захватить Белогоровку. По его словам, оккупанты понимают, что в случае их отступления дальше ВСУ могут освободить следующим Лисичанск.
Также Гайдай отметил, что украинские бойцы мотивированы и настроены идти вперед. Глава Луганской ОВА заявил, что россияне потеряли около 500 солдат в районе Макеевки в Сватовском районе. Он подчеркнул, что оккупанты не забирают тела погибших, чтобы не выплачивать родственникам компенсации.
Напомним, ВСУ за минувшие сутки уничтожили еще 490 оккупантов. Всего с начала войны РФ потеряла уже около 76 тысяч своих военных.
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