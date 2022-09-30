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Российским правоохранителям запретили покидать страну, - СМИ

Фото: российским правоохранителям запретили покидать страну (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В России полицейским запретили выезжать за границу на фоне продолжающейся мобилизации. А правоохранители, имеющие допуск к гостайне, должны сдать загранпаспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как утверждает российское издание "База", распоряжение о запрете выезда было подписано 23 сентября. Запрет действует в отношении всего личного состава и руководства МВД, включая женщин.

Полицейским нельзя выезжать даже в 15 стран, которые силовикам ранее рекомендовали для посещения. Речь идет о Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Китае, Таиланде, Кубе, Таджикистане, Турции, Туркменистане, Узбекистане и Южной Осетии.

Теперь тем, у кого ранее был согласован заграничный отдых, нужно предоставить копии билетов и брони отелей, которые были сделаны до 21 сентября.

Как пишет издание, даже это не гарантирует возможности выезда. Однкой из сотрудниц правоохранительных органов РФ запретили выезд, несмотря на брони билетов и отелей.

Напомним, после объявления российским президентом Путиным о мобилизации, из России массово начали выезжать мужчины. Призывники бегут в соседние страны, в частности, в Казахстан и Грузию.

В связи с этим власти РФ приняли решение выдавать повестки мужчинам прямо на границе. Мобилизационный пункт был развернут на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" - российско-грузинская граница.

Также на фоне мобилизации в некоторых городах России вспыхнули протесты. Массовые акции были замечены на Кавказе.

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