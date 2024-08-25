Российским чиновникам приказали удалить служебные переписки в Telegram, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В то же время, часть опрошенных чиновников заявила, что им не приходили указания удалить переписки. При этом, соответствующие поручения они ожидают от начальства уже в предстоящий понедельник либо вторник.

Кроме того, по словам источников Telegram-канала, указание было дано и высшим чиновникам Министерства обороны РФ и некоторым крупным бизнесменам.

Так, по данным канала Baza, соответствующие поручение получили сотрудники ряда силовых ведомств, а также чиновники администрации российского диктатора Владимира Путина и члены правительства России.

Что предшествовало

Напомним, что вчера, 29 августа, около 20:00 (около 19:00 по Киеву) основателя Telegram Павла Дурова арестовали в парижском аэропорту Ле-Бурже. Это случилось после того, когда он сошел со своего частного самолета на взлетно-посадочной полосе.

По информации СМИ, за несколько минут до приземления на него выписали ордер за то, что он не сотрудничал с французскими силовиками. Это в свою очередь, делает его участником наркоторговли, мошенничества и других преступлений.

Дуров является гражданином Франции, поэтому его будут судить именно как гражданина этой страны и по всей строгости закона. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Источник, близкий к следствию, заявил французским СМИ, что спецслужбы Франции будут добиваться доступа к переписка в Telegram, связанным с преступными сообществами, а также с санкционными компаниями и лицами.

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