Российских заключенных, завербованных на войну "вагнеровцами", помиловал Путин, - СМИ

Заключенных, которых завербовали в ЧВК "Вагнера" и отправили на войну против Украины, помиловали указами российского диктатора Владимира Путина. Документы засекретили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Андрея Захарова.

Российский журналист получил информацию из базы Федерального интегрированного банка данных МВД России (ИБД-Ф). В системе хранятся данные о заключенных: даты начала отбывания наказания и окончания, а также причины освобождения.

Журналист установил двух заключенных, которые были на видео основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, и выяснил, что одного из них осудили за убийство, а другого за разбойное нападение. У обоих из них в базе стоят отметки, что они помилованы указом Путина от 6 июля 2022 года. При этом на порталах этих указов российского диктатора нет.

Ранее в России заявляли, что заключенных освобождают от наказания до того, как их вывозят из колоний. Но Пригожин утверждал, что осужденные были помилованы уже на фронте. В начале января бизнесмен заявил, что первая группа из 20 человек завершила полугодовой контракт. По его словам, с них сняли все судимости.

В конце января в Кремле подтвердили, что все указы о помиловании заключенных, которых отправили на войну против Украины, засекречены.

Напомним, издание CNN и Институт изучения войны (ISW) заявили, что Минобороны РФ начало напрямую набирать заключенных на войну в Украину. Ранее этим занимались наемники ЧВК "Вагнера".

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