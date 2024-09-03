Российских школьников активно готовят к войне, - британская разведка

Как отмечается в сводке, курс состоит из 11 модулей, требующих 68 учебных часов. Курс будет охватывать ряд тем, включая общевойсковой бой и знакомство со стрелковым оружием. Он направлен на "формирование ценностей, приобретение знаний и навыков, которые обеспечивают готовность к выполнению конституционной обязанности по защите государства".

По данным британской разведки, программа приведет к более милитаризованному обществу.

Новая молодежная стратегия, одобренная правительством в августе 2024 года, направлена на повышение престижа военной службы, воспитание патриотизма и гражданской ответственности, но в первую очередь на подготовку подростков допризывного возраста умственно и физически к военной службе. Кроме того, увеличивается количество летних лагерей для детей, которые участвуют в различных военных мероприятиях.

В стратегии отмечается, что за последние 30 лет молодежные ценности сместились с коллективизма на индивидуализм и с этатизма на космополитизм. В ней утверждается, что идеологический экспансионизм геополитических конкурентов России привел к ослаблению традиционных ценностей и росту индивидуализма.

"Новая стратегия направлена на то, чтобы обратить этот процесс вспять, при этом милитаризация молодежи является неотъемлемой частью этого процесса", - отмечают в Минобороны Британии.