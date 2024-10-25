Российских генералов и полковников будут судить за обстрелы ядерной установки в Харькове

Пять российских командиров будут судить за обстрелы ядерной установки "Источник нейтронов" в Харькове. Вражеские атаки нанесли ущерб на миллионы гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

В суд передали дело в отношении пяти российских командиров по фактам нарушения законов и обычаев войны и экоцида, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28 ст. 441 УК Украины).

По данным следствия, они отдавали приказы обстреливать Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". Там размещена единственная в мире ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" и хранилище ядерных материалов.

В 2022 году по этому ядерному объекту были нанесены 74 удара различными видами оружия, авиабомбами, осколочно-фугасными снарядами ствольной артиллерии, осколочно-фугасными и кассетными снарядами РСЗО "Град", "Ураган", "Смерч" и "Пион". Эти атаки не были случайными. По выводам расследования, политическое и военное руководство РФ хорошо знало о существовании и расположении ядерной установки.

Фигуранты дела

Главный фигурант дела - генерал-полковник, на тот момент действующий командующий Западным военным округом РФ, непосредственно руководивший уничтожением ядерной установки.

Другие обвиняемые - два генерала: командующий 6-й общевоенной армией и командующий 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Также среди фигурантов российские полковники: командующий 45-й артиллерийской бригадой большой мощности и командующий 79-й гвардейской реактивной артиллерийской Новозыбковской бригадой.

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Они, выполняя приказ командующего Западным военным округом РФ, отдали приказ своим войскам осуществить обстрелы и бомбардировки Харьковского физико-технического института.

Обвиняемые находятся в розыске. Их будут судить заочно в Киевском районном суде Харькова.

Последствия обстрелов

По выводам экспертиз окружающей среде причинен ущерб на сумму почти 15 млрд гривен.

Стоимость и объемы восстановительных работ зданий и сооружений института, которые уничтожены и повреждены, составляют более 30 млн гривен. Это не окончательные цифры. Вражескими обстрелами уничтожено эксклюзивное многомиллионное оборудование, аналогов которого нет в мире.