Российские захватчики отправляют из порта Мариуполя очередную партию ворованного зерна

"Под шумок россияне продолжают воровать наше зерно. Пока зерновое соглашение блокируется Россией, они в Мариуполе грузят очередные две тысячи тонн на судно "Междуреченск". То же, которое почему-то официально не в Мариуполе. Кстати, может уже пора объявить санкции и привлечь к ответственности должностных лиц - судовладельца?" - написал Андрющенко.

О вывозе зерна с оккупированных территорий через Мариупольский порт отчитываются и российские СМИ. По их данным, это уже четвертый с начала года рейс судна под управлением ФАУ "РосКапСтрой", которое повезет похищенную украинскую пшеницу в Ростов-на-Дону.

По данным российской оккупационной "администрации" Мариуполя, с начала 2023 года Мариупольский порт перевалил уже около 20 тыс. тонн разного вида грузов, из них около 8 тыс. тонн - зерно. Другое - это, в том числе металлопродукция украинских предприятий, работавших в Мариуполе.

Как известно, в апреле россияне незаконно включили порты Мариуполь и Бердянск в реестр морских портов России.

Также оккупантами запущен процесс включения судоходного участка водных путей Херсонской области в список внутренних водных путей России.

В начале июня стало также известно, что в порт оккупированного Бердянска вошли два российских коммерческих судна: одно из них загрузили украденным украинским зерном, а второе - металлом.