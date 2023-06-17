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Российские захватчики обустроили полигон на острове Джарылгач, - Генштаб

Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики, которые ранее соединили остров Джарылгач с Херсонской областью, обустроили там полигон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

"Российские оккупанты продолжают совершать экоцид на острове Джарылгач, где обустроили полигон", - говорится в сообщении.

Генштаб отметил, что российские военные проводят на острове мероприятия подготовки мобилизованных, в том числе и со стрельбой артиллерийских подразделений.

Остров Джарылгач

19 мая украинский Генштаб сообщил, что оккупанты засыпали переправу к острову Джарылгач песком и соединили его с территорией оккупированной части Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное.

Россияне сделали это для того, чтобы использовать остров для военных нужд.

При этом захватчики разместили там 300 российских военнослужащих и 15 лодок иностранного производства, похищенных у местного населения.

Оккупация Херсонской области

Осенью прошлого года украинские военные смогли освободить от оккупантов правобережную часть Херсонской области. Однако левобережная часть все еще находится под контролем захватчиков.

На оккупированных территориях захватчики прибегают к террору населения, занимает их дома и похищают имущество.

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