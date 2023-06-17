Российские захватчики обустроили полигон на острове Джарылгач, - Генштаб

Российские захватчики, которые ранее соединили остров Джарылгач с Херсонской областью, обустроили там полигон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.
"Российские оккупанты продолжают совершать экоцид на острове Джарылгач, где обустроили полигон", - говорится в сообщении.
Генштаб отметил, что российские военные проводят на острове мероприятия подготовки мобилизованных, в том числе и со стрельбой артиллерийских подразделений.
19 мая украинский Генштаб сообщил, что оккупанты засыпали переправу к острову Джарылгач песком и соединили его с территорией оккупированной части Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное.
Россияне сделали это для того, чтобы использовать остров для военных нужд.
При этом захватчики разместили там 300 российских военнослужащих и 15 лодок иностранного производства, похищенных у местного населения.
Осенью прошлого года украинские военные смогли освободить от оккупантов правобережную часть Херсонской области. Однако левобережная часть все еще находится под контролем захватчиков.
На оккупированных территориях захватчики прибегают к террору населения, занимает их дома и похищают имущество.
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