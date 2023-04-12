RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские военные увеличили количество ракет "Калибр" в Черном море

Фото: российские военные увеличили количество ракет "Калибр" в Черном море (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Корабельная группировка российских военных в Черном море достигает четырех кораблей, из них два ракетоносителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Отметим, что на боевом дежурстве РФ в Черном море находятся два носителя крылатых ракет, снаряжение которых может достигать 12 "Калибров".

Кроме того, в Азовском море находится один вражеский корабль.

Между тем в Средиземном море россияне увеличили корабельную группировку за счет развертывания фрегата пр. 22350 "Адмирал Горшков" до 8 кораблей, из них 4 - носители крылатых ракет "Калибр", общий залп до 36 ракет.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким отмечал, что россияне могут держать корабли на боевом дежурстве в Черном море из-за страха перед контрнаступлением ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
чорное мореГенштаб ВСУ